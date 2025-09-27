La pregunta que le hace el hijo de Irene, oyente de Carlos Herrera, que la deja sin margen de maniobra

En el 900.50.60.06, planteamos a nuestros queridos 'Fósforos' de 'Herrera en COPE' temas muy variados. Los planteamos, valga la redundancia, como el tema del día. En este caso, la pregunta planteada es la siguiente: ¿qué es lo que le tiene usted hasta las narices de su hijo? ¿Qué le tiene harto? ¿Utiliza palabras que no entiende?

Miguel es el primer oyente en intervenir. Tiene a dos adolescentes en casa y "a medida que pasa el tiempo, va a peor. Es increíble. Somos de un barrio humilde. Y la palabra favorita de mis hijos es 'qué pereza'. Te daba con la babucha mojá", relata el 'Fósforo'.

Inmediatamente después, María José nos cuenta que tiene 3 hijas y lo que más odia es cuando van a cualquier sitio y se ofrecen para llevar el coche. "Las dos mellizas tienen el carnet no hace ni un año, la otra, no hace ni 2. Es algo insufrible. Te subes en el coche con ellas, y lo pasas fatal".

"ME PREGUNTAN COSAS TIPO: '¿Y POR QUÉ LOS DINOSAURIOS NO EXISTEN?' Y TE PONEN CONTRA LAS CUERDAS"

Irene, por otro lado, cuenta en 'la hora de los Fósforos' que tiene 3 hijos. 8 años, 5 años y 2. Y para ella, lo desesperante es el "mamá, mamá, mamá. Para todo. Y todo el rato. Lo preguntan todo, efectivamente. Y preguntas tipo: ¿y por qué los dinosaurios no existen? Te ponen contra las cuerdas siempre".

José Manuel hay una cosa que le sienta fatal con sus hijas. Cuando salen de fiesta "y ponen el móvil en silencio. No se enteran cuando las llamas. Lo hacen aposta. Y esto me lleva los demonios. Sobre todo, sospechas que no están donde crees que están".

La siguiente 'Fósfora', llamada Manuela, explica que tiene dos hijos ya mayores. Pero ha denunciado la "poca tolerancia entre ellos y lo que tienen alrededor".

Por último, recogemos el testimonio de Nacho. Él tiene dos hijos adolescentes y denuncia que nunca le cogen el teléfono "y una vez estaba con el pequeño y mi hija no me cogía el teléfono. Al final, me cogió el teléfono a la primera".