Le llaman para ofrecerle una bajada en la factura de la luz y lo que descubren en su DNI hace que salten las alarmas

Cuatro de la tarde, cuando estás cayéndote de sueño y estás a punto de echarte una siesta, y es entonces cuando te suena el teléfono. Al principio, con los ojos entrecerrados, miras a ver de quién es el número, y luego te das cuenta de que no es un número que conozcas.

Es entonces cuando, al coger, te sueltan una perorata acerca de alguna promoción en tu compañía móvil o en tu compañía de gas. Amablemente, les dices (normalmente) que no estás interesado, siguen insistiéndote.

No vamos a mentir, son llamadas altamente molestas y, aunque es su trabajo, a veces te ves en la tesitura de tener que contestar mal. Sin embargo, a veces también se dan situaciones graciosas y que quedan para la anécdota.

Y es lo que le ha pasado a Antonio, de Málaga. Él mismo contaba su historia en 'La Tarde', ya que es digna de ser recopilada. Y todo, por lo que desde su compañía de gas descubrieron con su DNI.

El motivo por el que les hace saltar las alarmas

Hay mucha gente a la que le da mucho respeto enseñar su DNI y ver cuáles son sus verdaderos nombres (si son compuestos) y apellidos, por lo que a veces no lo muestran abiertamente.

Claro que, para ciertos trámites, sí es necesario que esté visible. Y esto es lo que le pasó a Antonio. Él es de Málaga, trabaja como conductor de autobuses, y cuando le han llamado de su compañía de la luz y el gas, no daba crédito.

Todo, por lo que descubrían en su DNI. Y es que, directamente, él se llama Antonio Banderas. Sí, exactamente igual que el célebre actor que es conocido en todo el mundo. Cuando descubrían su nombre real, saltaban todas las alarmas, como él mismo explicaba.

Alamy Stock Photo



“Hace un par de horas, me han llamado de una compañía de luz ofreciéndome algo, les he dicho que no estaba interesado y me ha preguntado la chica si era Antonio Banderas el actor...”no, amiga no, no soy el que estás buscando”” decía con mucho sentido del humor.

Tanto es así que él mismo decía que ha tenido que enseñar el DNI en muchas ocasiones. “Muchas veces he tenido que enseñar el DNI, muchos me dicen que soy “el auténtico”. Intento no hacer reservas con mi nombre” decía.

Las anécdotas más divertidas a causa de su nombre

Esto de requerirle el DNI y preguntarle si es el “verdadero Antonio Banderas” le lleva pasando toda la vida. Y con razón. Por supuesto, porque muchos, al hacer una reserva o una compra, creen que es el verdadero.

Esto mismo también le ha pasado a su padre, que se llama exactamente igual. “Mi padre es Antonio Banderas también, no es natural de Málaga pero también tiene el nombre. Yo ya no he repetido el nombre en mis hijos” decía entre risas.

Claro, le ha provocado tantas anécdotas que ya incita al actor a que le invite a alguna obra de teatro o estreno. “Nunca he coincidido con el actor, sería un detalle que me invitara” contaba con mucho humor.

Como anécdota, también atesora otra que es de lo más divertida. “En Nochevieja reservé a mi nombre online, cuando llegué a recoger los productos se hizo una desilusión completa de los trabajadores de ahí. “¿Veis, os dije que no era él?”, otra cosa no puedo decir” sentenciaba con muchísimo sentido del humor.