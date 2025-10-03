José María Camarero, especialista económico, cuenta los pros y contras del dinero efectivo y en tarjeta: "Hay que estar prevenido ante una urgencia"

El uso del dinero en efectivo está en declive, mientras que las tarjetas y medios de pago electrónicos ganan terreno

En los últimos años, el dinero en efectivo ha ido perdiendo protagonismo frente a las tarjetas de débito, crédito y otras soluciones de pago digital como Bizum, Apple Pay o Google Pay.

Según datos del Banco Central Europeo, en 2023 solo el 59% de los pagos en puntos de venta en la eurozona se realizaron en efectivo, frente al 72% registrado en 2019. En países como Suecia o Países Bajos, el uso del efectivo ya es prácticamente residual.

Alamy Stock Photo Abrir la billetera para sacar dinero en efectivo

Sin embargo, muchos expertos advierten que abandonar por completo el efectivo puede tener consecuencias negativas tanto para la libertad individual como para el control financiero de los ciudadanos.

la ventaja del efectivo: el control del gasto

Uno de los principales argumentos a favor del uso del efectivo es que permite llevar un mayor control del gasto.

Cuando pagas con billetes y monedas, eres más consciente de lo que estás gastando. El acto físico de entregar dinero genera un freno psicológico que no existe con las tarjetas.

De hecho, diversos estudios respaldan esta afirmación. Un informe del MIT (Massachusetts Institute of Technology) reveló que los consumidores tienden a gastar entre un 12% y un 18% más cuando utilizan tarjetas en lugar de efectivo. Esta diferencia se incrementa en compras impulsivas o no planificadas.

Otra ventaja: la privacidad

Con cada pago digital dejamos un rastro. Nuestras compras, hábitos y rutinas quedan registrados en bases de datos que pueden ser analizadas por bancos, empresas tecnológicas e incluso gobiernos. Para muchas personas, especialmente aquellas preocupadas por la vigilancia digital, el efectivo sigue siendo un símbolo de autonomía.

Las ventajas de la tarjeta: seguridad, comodidad y trazabilidad

Por otro lado, las tarjetas ofrecen ventajas innegables en términos de seguridad y comodidad. En caso de robo o pérdida, una tarjeta puede ser bloqueada fácilmente, mientras que el efectivo desaparece sin posibilidad de recuperación.

Además, los pagos digitales permiten realizar transacciones rápidas, sin necesidad de contar con cambio o desplazarse hasta un cajero.

Para los gobiernos y las autoridades fiscales, los pagos electrónicos también suponen una herramienta eficaz para combatir la economía sumergida. “La trazabilidad de las operaciones ayuda a reducir el fraude fiscal y a mejorar la transparencia económica”, señala un informe reciente del Banco de España.

la elección entre efectivo y tarjeta depende del entorno

La elección entre efectivo o tarjeta también depende del entorno. En las grandes ciudades, donde la infraestructura digital está bien desarrollada, los pagos electrónicos son la norma. Sin embargo, en zonas rurales o en comercios pequeños, el efectivo sigue siendo fundamental.

Según el Banco de España, más de 1,3 millones de personas viven en municipios sin acceso directo a un cajero automático, lo que dificulta el acceso a efectivo, pero también revela que, en estos lugares, el dinero físico sigue siendo esencial para muchas transacciones cotidianas.