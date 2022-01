Así puedes controlar tu consumismo y mejorar tu salud financiera

Una gran parte de la población tiene reducido su sueldo o ha perdido poder adquisitivo pero ha aumentado su deseo consumista. En medio de la crisis, en plenas rebajas y con ganas de gastar como válvula de escape de tantos meses de pandemia, el propósito de este año para muchos es controlar su situación económica, mejorar sus finanzas familiares y tener lo que se llama 'salud financiera'. Tener salud financiera significa gestionar nuestra economía personal para poder hacer frente a los imprevistos y objetivos de futuro. En definitiva, tener relativamente controlado ese aspecto de nuestra vida y gozar de estabilidad y cierta tranquilidad.

La regla básica es no endeudarse demasiado y no gastar más de lo que ganamos pero hay otros aspectos que podemos y debemos vigilar como pagar las facturas a tiempo, planificar nuestros gastos futuros y conseguir tener ahorros. Y todo ellos exige un control.

La regla del 50,20, 30

Hay una regla que manejan los expertos financieros para la economía familiar y que es muy útil. Es la del 50, 20, 30. Significa que el 50% de los ingresos deben ir a gastos fijos, los gastos habituales del mes como la vivienda, ya sea hipoteca o alquiler, agua, luz... todos los suministros, la comunidad, el abono transporte etc.... El 20%, si se puede, se debe destinar al ahorro para hacer frente a posibles imprevistos futuros. Rodrigo Yagüe profesor de OBS Bussines School explica a COPE que “en caso de tener un balance positivo se debe tener un fondo de reserva para posibles contingencias y hay una regla bastante extendida, contar en líquido, como mínimo, con 3 meses de sueldo”. Es lo que llamamos un pequeño colchón y si da para más, “invertir el resto en productos financieros pero fácilmente convertibles en líquido”. El 30% que resta, se puede dedicar a “gastos más personales que definen tu estilo de vida” restaurantes, viajes, cines, ropa...

Cuidado con los gastos hormiga

Se llama “gastos hormiga” a esos pequeños consumos que hacemos a diario. Pueden ser 3 o 4 euros, lo gastamos sin valorarlo y sí que se deben tener en cuenta. “No se trata tanto de controlarlos -explica el profesor Yagüe- sino de tenerlos presentes, son cantidades muy pequeñas que parece que no afectan a nuestro bolsillo pero que si uno no se da cuenta y no se fija en ellos, al final tendrán una incidencia importante” Hablamos del desayuno o los cafés que nos tomamos habitualmente, la lotería, el cartón de tabaco...., muchos “gastos hormiga” durante el día, terminan en una cifra significante.