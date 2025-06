El llamamiento de la embajada de Suecia en Madrid a los españoles para reñirnos por algo que hacemos: muy viral

¿Alguna vez te has parado a pensar en el refranero español y en todos los dichos que tenemos? De sobra sabes que nuestra lengua es una de las más ricas del mundo y que tenemos muchas expresiones que son totalmente nuestras.

“A quien madruga Dios le ayuda” “a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” o “perro ladrador, poco mordedor” son algunos de los refranes que casi todos los españoles usamos en nuestro día a día. Y, si uno se para a pensarlo, tiene mucho recorrido.

Lingüísticamente, nuestro idioma es casi perfecto, y se puede corroborar en cada frase, verbo y palabra que utilizamos. Sin embargo, no todas las expresiones son perfectamente educadas, y no todas son positivas.

De hecho, hay alguna que podemos utilizar que llegue a ser ofensiva para ciertos colectivos, y que no hemos revisado a lo largo de estos años. Por eso, a veces es bueno darle una vuelta al lenguaje y actualizarlo, porque, como siempre se recuerda, la lengua está viva y está en constante evolución.

Y si hay alguna expresión o refrán que ya no se ajusta a los tiempos actuales, es conveniente darle una vuelta, eso sí, sin volvernos locos. A veces, de hecho, tienen que recordárnoslo desde fuera.

El llamamiento de la embajada de Suecia en España

80.000 visitas en un solo vídeo, algo que se entiende como un vídeo viral. Mucho más teniendo en cuenta que lo emite una cuenta en la que los vídeos alcanza, normalmente, unas 100 visualizaciones.

Se trata de la cuenta del embajador de Suecia en Madrid, que, esta vez, hacía una petición muy concreta a los españoles: que eliminemos de nuestro vocabulario una expresión muy nuestra. Te la puedes imaginar: “hacerse el sueco”.

A pesar de que la utilizamos holgadamente, para ellos tiene una connotación negativa al significar “hacerse el tonto”, por lo que han pedido que, como usuarios del lenguaje, le demos una vuelta.

“No nos representa como nación, nos caracteriza nuestro compromiso para afrontar cualquier situación y no eludir nuestras responsabilidades” decía el embajador en un vídeo cargado de humor. Y, la verdad, no les falta razón.

Esa petición se les ha hecho muy viral y son muchos los que se han sumado a ella, españoles y extranjeros. Y es que quieren desvincularse de una expresión negativa, porque creen que les estigmatiza como nación.

Pero, ¿de dónde viene la expresión? Lo cuenta Ana Velasco, historiadora del Arte. “Viene de la Antigua Roma, llevaban zapatos de suela muy fina, y era para las mujeres en casa, estaba estigmatizado como una cosa femenina” empezaba contando.

“De ahí viene, de esa burla como sinónimo de debilidad. Ser un zueco era ser un trozo de madera, un tonto, no tiene que ver con los suecos de Suecia” aclaraba. Así que sí, en términos estrictos, no deberíamos eliminarla si se habla de zuecos, y no de suecos.

Otras expresiones que incluyen nacionalidades

Por ejemplo, 'cabeza de turco'. Sí, seguro que la has escuchado en muchas ocasiones, y en este caso se remonta al siglo XVI, cuando el enemigo natural de España eran los turcos en el Mediterráneo.

Cuando cazaban a alguno, especialmente pirata, se colgaba su cabeza en una lanza o en los barcos, de manera que todos pudieran ver el “botín” y entendiesen el mensaje.

¿Qué hay de 'trabajo de chinos'? “Viene de Estados Unidos. Cuando hicieron el ferrocarril en el XIX los chinos, los importan a Estados Unidos junto con los negros para que trabajen en él. En el canal de Panamá tendremos estos trabajadores a destajo y sin descanso” explicaba Ana Velasco.

China

Pasa algo parecido con la expresión “guiri”, y esa, sin duda, no te la has visto venir. “Los guiris somos nosotros, es GRI, guardia real de infantería, los guardias que en la Guerra Civil, Carlistas, luchaban por la reina. Los llamaban guiris y de ahí con el paso del tiempo es sinónimo de extranjero, pero ha quedado muy posterior, eran los primeros soldados en la defensa de la reina” explicaba la historiadora.

Pero ojo, porque fuera de nuestras fronteras también nosotros somos objeto de expresiones. En Italia utilizan “hacerse un español” como sinónimo de ser pillo.