¿El fin de la guerra de Irán?: "No hay razones para el optimismo. La situación está más tensa que hace dos semanas" 

'La Tarde' analiza qué puede pasar en la segunda ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán, que tendrá lugar en las próximas horas, para poner fin a la guerra

Estados Unidos e Irán retoman en las próximas horas en Islamabad (Pakistán) la segunda ronda de negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

La reunión se produce en un clima de máxima tensión, con la tregua de 15 días decretada por Donald Trump a punto de expirar y el bloqueo del estrecho de Ormuz amenazando con consecuencias “catastróficas” para la economía mundial, según han advertido los ministros de Exteriores de la Unión Europea.

El catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Luis Manfredi, ha analizado la situación en 'La Tarde' y ha asegurado que, lejos de mejorar, “la situación hoy yo la veo más tensa que hace dos semanas”

El experto, que ha sido catedrático en Washington, considera que “francamente, no hay razones para el optimismo”.

Una 'mesa de rendición'

Según Manfredi, el principal obstáculo es que “no hay puntos de acuerdo” y no se percibe en ninguna de las dos partes “el deseo de querer un proceso de paz de verdad”.

Para el catedrático, la postura de Washington es inasumible para Teherán. “De momento, como dice el representante iraní, lo que pretende Trump es una ‘mesa de rendición’, y yo creo que esto Irán no lo va a aceptar ni por el uranio ni por la destrucción del petróleo ni por muchas otras razones que tienen que ver con la supervivencia del régimen”.

Lo que pretende Trump es una mesa de rendición, y yo creo que esto Irán no lo va a aceptar" Juan Luis Manfredi Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha

La línea roja para Estados Unidos es el uranio enriquecido. Manfredi sostiene que Washington no cederá en este punto, ya que el presidente Trump “necesita llevar a Washington lo que vamos a llamar una victoria elegante, o al menos algo que no suene a una derrota”.

Si no logra la eliminación completa del programa nuclear iraní y la liberación del tránsito por el estrecho de Ormuz, la victoria sería para Irán.

La presión de las elecciones en EEUU

Un factor clave que añade urgencia a la situación son las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.

Manfredi, recién llegado de Washington, ha explicado que el precio del galón de gasolina a 4 dólares es “algo tóxico” para el electorado. “El presidente no se puede presentar en esa oportunidad con soldados norteamericanos volviendo a casa, con el galón de gasolina a 4 dólares”, ha afirmado, añadiendo que Trump “necesita que antes del verano haya una solución sólida y estable”.

Esta presión electoral se suma a una opinión pública estadounidense que “no está preparada para una guerra de largo alcance”, según el experto. Manfredi ha recordado que Estados Unidos “lleva más de una década mirando hacia casa” y que Trump “no tiene una narrativa para contar por qué hemos ido a la guerra en Irán o qué vamos a conseguir”.

Además, ha señalado que los indicadores de popularidad del presidente “están por los suelos”.

Trump no tiene una narrativa para contar por qué hemos ido a la guerra en Irán" Juan Luis Manfredi Catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha

Irán, entre la espada y la pared

Por su parte, Irán se encuentra en un momento “muy, muy delicado”, ha apuntado Manfredi. El país no solo enfrenta la presión de Estados Unidos, sino también la de sus vecinos. “No solo Israel aprieta, también aprieta Arabia Saudita”, ha señalado, explicando que estas potencias regionales ven la situación como una oportunidad de “ahora o nunca” para acabar con los misiles balísticos iraníes y reordenar la región.

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

Para el régimen iraní, que “lleva 40 años esperando esta guerra”, es una cuestión de “vida y muerte”.

En la tertulia, los periodistas Ana Cabanillas y Julio Llorente han compartido su análisis. Cabanillas ha coincidido con el pesimismo de Manfredi, afirmando que Trump “se ha metido en una ratonera de la que no sabe muy bien cómo salir”.

Llorente, por su parte, ha destacado la “ambivalencia” de las declaraciones de Trump y la “indeterminación de los objetivos” de EEUU, además de señalar el papel de Israel, que “parece menos dispuesto que Trump a la paz”.

El punto más crítico a corto plazo sigue siendo el estrecho de Ormuz. Manfredi ha concluido advirtiendo que Irán ha descubierto una “bomba nuclear económica”. Sin necesidad de misiles, puede “transformar la economía global con un precio disparatado del petróleo” y el fin de la libertad de navegación.

Desbloquear esta ruta comercial, por donde transita una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se presenta como el primer y más urgente punto a resolver en cualquier acuerdo de paz.