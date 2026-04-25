Ramón Vallés, comandante de avión: "No entiendo por qué no llevan abrochado el cinturón cuando la señal está encendida, así se producen la mayoría de los heridos durante las turbulencias"

El comandante de líneas aéreas y divulgador, Ramón Vallés, ha visitado el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE para charlar con Carlos Moreno 'El Pulpo' sobre los entresijos de su profesión. Autor del libro 'Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante', Vallés busca desmitificar el mundo de la aviación y acercar a la gente lo que realmente sucede en la cabina, un espacio que se convirtió en radicalmente blindado tras los atentados del 2001.

Durante la entrevista, el comandante ha expresado su perplejidad ante un comportamiento muy extendido entre los pasajeros: no usar el cinturón de seguridad. "Estoy alucinado de observar la cantidad de gente que no lo lleva abrochado cuando la señal indicadora está encendida", afirma. Según Vallés, esta es la causa principal de lesiones en un avión, ya que los heridos durante un vuelo movido no son consecuencia directa de la turbulencia.

Heridos por no llevar el cinturón abrochado en un avión"

UMU (Foto de ARCHIVO)Imagen de dos pilotos en la cabina de un aviónREMITIDA / HANDOUT por UMUFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma01/10/2020

De hecho, el piloto insiste en que estos movimientos son solo "incómodos" para las personas, pero totalmente inofensivos para la aeronave. "La turbulencia al avión, te prometo que no le hacen ni cosquillas", asegura, explicando que los pilotos están preparados para gestionar estas situaciones, reduciendo la velocidad o buscando otros niveles de vuelo más tranquilos para garantizar no solo la seguridad, sino también el confort. Aunque a veces se dude, volar sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo.

La turbulencia al avión no le hace ni cosquillas"

La seguridad, una responsabilidad compartida

Vallés subraya que los pasajeros tienen un papel activo en su propia protección. "Es fundamental que todos los pasajeros que entran por la puerta de un avión tengan consciencia de que su seguridad depende en gran medida de ellos directamente", explica. Por ello, su consejo es claro y sencillo: mantener el cinturón abrochado siempre que se esté sentado, no necesariamente apretado, pero sí abrochado.

Cómo superar el miedo a volar

El comandante también ha abordado el miedo a volar, diferenciando entre el miedo, que considera "fácilmente superable" con confianza, y el pánico, para el que recomienda acudir a especialistas. Él mismo colabora con psicólogos y coach en tratamientos, realizando videoconferencias para explicar a las personas con pánico cómo se desarrolla un vuelo y que "la seguridad prevalece por encima de todo", un mensaje que refuerza con un argumento de peso: "Yo voy dentro del avión con ellos"

Alamy Stock Photo Un avión de Ryanair se ve en la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas pasando por la torre de control del tráfico aéreo.

Una de las principales causas de ansiedad, según Vallés, es la falta de control que sienten los pasajeros. Para ilustrarlo, plantea un escenario hipotético: "Mire, venga usted, se sienta a mi sitio de comandante, yo le doy el control del avión". La reacción previsible de negativa del pasajero sirve para hacerle entender que lo más seguro es dejar que los profesionales hagan su trabajo.

Una profesión de experiencia y humanidad

Llegar a ser comandante es una "carrera larga" donde "la experiencia es un grado", afirma Vallés, quien empezó a estudiar para piloto hace casi 40 años. El "colmillo que va generando las horas de vuelo" y el aprendizaje constante de los pilotos más veteranos son clave para gestionar situaciones adversas con calma y un "estrés controlado", demostrando las aptitudes necesarias para ocupar un puesto de máxima confianza.

Más allá de la relación "fría" con la máquina, por muy avanzada que sea, Vallés destaca que el "lado humano" de su trabajo es lo que más le llena. La responsabilidad de llevar a cientos de personas se convierte en una "motivación" que le hace crecer, implicándose con las historias personales de sus pasajeros para que el vuelo sea perfecto.

La aviación es hoy "muchísimo más segura" que hace décadas, gracias a un proceso de mejora continua. Vallés recuerda el accidente de Los Rodeos en 1977 como un punto de inflexión que marcó un antes y un después. Gracias a la investigación de cada incidente para que no se repita, se ha logrado que en años como 2023 hubiera "0 heridos, 0 accidentes, 0 muertes" en aviones de pasajeros a reacción, persiguiendo siempre el "índice 0 en siniestros"

Finalmente, el comandante aconseja a quienes tienen miedo que se centren en el propósito de su viaje y en los "pensamientos positivos". Recomienda planificar con antelación para no generar estrés en el aeropuerto y entender que el vuelo es el primer paso para "llevar a cabo una ilusión", como unas vacaciones familiares. "Haz que el viaje ya sea bonito en el momento que pisas el aeropuerto de salida", concluye.