¿Pagaremos un iPhone más caro sin Tim Cook? El 'adiós' del diplomático de Apple que tejió alianzas con Donald Trump y Xi Jinping

En las últimas horas, Apple ha anunciado un cambio trascendental en su cúpula: Tim Cook, su influyente CEO desde 2011, dejará el cargo en septiembre.

Este movimiento, analizado en la sección de tecnología del programa La Tarde de COPE por Pilar García Muñiz y José Ángel Cuadrado, director de 'Lo que viene', abre un mar de dudas sobre el futuro de la compañía y, en especial, sobre si afectará al bolsillo de los usuarios.

Cook no ha sido un directivo cualquiera, sino una de las personas más influyentes del planeta, calificado por Cuadrado como un auténtico "diplomático tecnológico".

Un 'diplomático' en la era Trump y Xi Jinping

Aunque Cook dejará de ser CEO, no se desvinculará de la empresa y asumirá el rol de presidente ejecutivo, centrado precisamente en las relaciones diplomáticas con gobiernos de todo el mundo. Un ejemplo de su habilidad fue su gestión con Donald Trump. Cuando Estados Unidos planteó aranceles a productos chinos, Cook llamó personalmente al entonces presidente para explicarle que “esos aranceles harían que el iPhone fuera mucho más caro y que iba a beneficiar con esto a algunos competidores como Samsung”. El resultado fue que Apple evitó en gran medida esas tasas.

DPA vía Europa Press Cook en la presentación de los últimos modelos de Iphone.

Su relación con China ha sido igualmente estratégica. Cook no solo ha viajado para cerrar contratos, sino que ha cultivado una imagen de cercanía visitando tiendas locales junto al presidente Xi Jinping y varios ministros clave. Esta diplomacia permitió a Apple mantener su producción incluso durante la pandemia, cuando el gobierno de Zhengzhou facilitó el traslado de trabajadores para que las fábricas no se detuvieran.

El arquitecto de un gigante tecnológico

Bajo su liderazgo, los números de Apple han sido espectaculares. Desde que asumió el cargo en 2011, la compañía ha aumentado su valor de mercado en 3,6 billones de dólares, consolidando el iPhone como su producto estrella y convirtiéndose en la empresa más valiosa del mundo. A diferencia del perfil revolucionario de Steve Jobs, Cook no ha sido “un visionario”, sino “el gran gestor que ha hecho crecer todo el negocio”, según explica Cuadrado.

Ha sido el gran gestor que ha hecho crecer todo el negocio" José Ángel Cuadrado Director de Lo que viene

Cook ha sido el arquitecto de la cadena de suministro global de Apple, construyendo una red de producción masiva en China capaz de fabricar millones de dispositivos al año. Sin embargo, este éxito ha implicado adaptarse a las reglas del país asiático, como el almacenamiento local de datos de sus clientes, la prohibición de ciertas aplicaciones en la App Store china y la firma de acuerdos con empresas estatales.

Mantener este “equilibrio es muy difícil de replicar”, apunta el director de 'Lo que viene'.

Un relevo técnico que podría subir los precios

El sucesor de Cook será John Ternus, actual responsable de hardware y diseñador de productos como el iPhone y los Mac.

Su perfil es más técnico y menos político, lo que podría llevar a una Apple más enfocada en la innovación de producto, pero con menor capacidad para moverse en el complejo tablero geopolítico global.

Este cambio llega en un momento de plena transformación del sector, con la irrupción de la inteligencia artificial y la competencia de rivales como Huawei o Meta.

La gran pregunta para los millones de usuarios de Apple es cómo les afectará este cambio. José Ángel Cuadrado advierte que el impacto podría ser directo: “Si Apple cambia su estrategia de producción o pierde parte de ese equilibrio global, fabricar les puede salir más caro”. Mover la producción fuera de China tiene un coste elevado que “puede acabar afectando el precio de los dispositivos”. Además, cualquier alteración en la cadena de suministro podría provocar retrasos en futuros lanzamientos.

Si Apple cambia su estrategia de producción, fabricar les puede salir más caro" José Ángel Cuadrado Director de Lo que viene

El poder de Tim Cook y, por extensión, de Apple, es un reflejo de la influencia que tienen los CEOs de las grandes tecnológicas, a menudo superior al de algunos líderes políticos. En 2023, Apple facturó 383.000 millones de dólares, una cifra superior al PIB de países como Portugal o Chile.

La compañía tiene más liquidez que muchos gobiernos y su decisión de deslocalizar la producción de China podría desestabilizar el sistema productivo del país asiático, donde emplea a miles de personas.