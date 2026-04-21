"Es una oportunidad para la agricultura española; el precio llega a los 18 euros el gramo y somos el segundo productor del mundo mientras Irán hasta ahora era el primero"

En el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Economía de bolsillo', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado junto a Jorge Bustos cómo la crisis en Irán puede suponer una oportunidad para España en dos frentes clave. Según ha explicado, estos son el sector turístico y, de forma destacada, el sector agroalimentario.

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En el ámbito turístico, la situación de inestabilidad en Oriente Medio podría desviar flujos de viajeros hacia destinos considerados más seguros. García de la Granja ha señalado que "España, junto a Portugal e Italia, serían los países que se podrían beneficiar de turistas que quizá tenían pesados otros destinos y, finalmente, apuestan por nosotros".

Azafrán y pistacho, la gran baza española

La principal oportunidad para España reside en el sector agroalimentario. Pilar García de la Granja ha subrayado que Irán es el primer productor mundial de azafrán y el segundo de pistacho, y el hipotético cierre del estrecho de Ormuz impediría la exportación de ambos. Esto sitúa a España, segundo productor mundial de azafrán, en una posición ventajosa.

La oportunidad de España se llama azafrán y pistacho" Pilar García de la Granja Experta económica

Aunque la superficie de cultivo en España es menor que en Irán, con unas 200-300 hectáreas concentradas mayoritariamente en Castilla-La Mancha, la calidad del producto nacional es reconocida. La provincia de Albacete destaca como la de mayor producción en el país.

Un negocio millonario con dependencia de Irán

El azafrán es conocido por su elevado coste, un hecho que ha confirmado la periodista: "de un buen azafrán español, puede estar entre 10 y 18 euros el gramo". Esto sitúa el precio por kilo entre los 10.000 y 18.000 euros. A pesar de estas cifras, el mercado español presenta una particularidad.

García de la Granja ha revelado que, aunque España es líder en comercialización y exportó entre 35.000 y 40.000 kilos el año pasado por valor de 65 millones de euros, gran parte de ese volumen es importado de Irán para ser reenvasado y reexportado. Por ello, ha advertido de que la interrupción del suministro iraní supone "un problema serio", al tiempo que una oportunidad para la producción nacional.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

El pistacho, un cultivo en auge

En cuanto al pistacho, España se posiciona como el quinto productor del mundo con un cultivo en plena expansión, superando las 83.700 hectáreas según estimaciones de 2024. De nuevo, Castilla-La Mancha es la región líder, concentrando más del 80% de la superficie nacional, seguida de Andalucía y Extremadura.

A pesar de que Estados Unidos es el mayor productor mundial, Pilar García de la Granja considera que "por la cercanía y la calidad de los productores españoles, pues mira, es una oportunidad importante para competir". Finalmente, Jorge Bustos ha concluido con la reflexión de que "una crisis es siempre una oportunidad", esperando que España sepa aprovecharla.