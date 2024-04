El economista Trías de Bes da el truco para evitar llamadas comerciales: no es entrar a la "Lista Robinson"

Seguro que alguna vez te ha pasado: estás tranquilamente durmiendo la siesta, o cocinando o haciendo otro quehacer, y te llama un número que no conoces. Lo coges porque puede que sea una llamada importante o incluso alguna que esperas y, cuando descuelgas, descubres que hay un operador (o a veces un robot) que lo único que hace es intentar venderte algo.

Te llaman a horas muchas veces intempestivas, incluso en fines de semana y, a veces, a causa del mal humor que te producen estas llamadas, terminas por colgar o proferir algún tipo de insulto. Afortunadamente, normalmente respondes de forma cordial y pides que, por favor, no te vuelvan a llamar.

Sin embargo, eso no suele suceder, y a los días, vuelves a recibir una llamada de un número desconocido. Supuestamente, hay varios métodos para que eso no ocurra, como la ya famosa Lista Robinson (en la que te puedes inscribir de forma gratuita) o la Ley general de telecomunicaciones, aprobada en julio de 2023, que prohíbe ese spam telefónico.

A pesar de estos intentos, lo cierto es que sigues recibiendo llamadas y ya no sabes qué hacer para evitarlas... Hasta ahora. Y es que el economista Fernando Trías de Bes se ha pasado por La Tarde para explicarnos el truco definitivo para conseguir que nunca más te vuelvan a llamar.

El truco para evitar estas llamadas sin entrar en la 'Lista Robinson'

Como explicaba Trías de Bes, estas llamadas "han ido a más y ha habido una avalancha tremenda. Lo que la ley reconoce es que tenemos derecho a no recibir llamadas que no sean deseadas, si has dado un consentimiento previo, sí te pueden llamar".

Lo cierto es que a veces, sin querer o fruto de momentos del pasado, hemos dado nuestro consentimiento a ciertas empresas para que nos llamen. Muchas veces, se trata de compañías anteriores con las que contratamos algún servicio, y, otras veces, fruto de inscribirnos a sorteos o promociones.





"Ahí está el hecho de que a lo mejor en el pasado has tenido una línea de internet con una compañía que no tienes ahora, al darte de alta ponías que sí a todo, normalmente, cuando tienes contratado un servicio damos consentimiento. Cuando acabas la relación con la empresa tienes que revocarlo" decía. La realidad es que a veces no lo hacemos, pero el truco está en revocarlo más tarde. ¿Cómo? Él mismo lo explica

"Cuando recibes una llamada, en lugar de discutir con la otra persona, uno podría aprovechar y recordar la obligación legal de que anote tus datos y revocar el consentimiento si es que lo existía. Tienen obligación de aceptar y revocarlo" explicaba.

¿Por qué siguen llamando si decimos que no? ¿Sale rentable?

Normalmente, cuando te llaman y te ofrecen algún servicio, la mayor parte de las personas dicen que no. Pero, si esto es así, ¿por qué siguen llamando?

Pues, como recuerda Trías de Bes, a ellos sí les sale rentable. "Te venden suscripción, es una venta de 600 euros, puede ser. Sale muy rentable y el motivo por el que hay gente que entra en esto, hay un porcentaje de población que estamos en un proceso mental en el que te estás planteando un cambio" explicaba.





Por eso mismo, explica que debes informar a las empresas de que no te llamen y de revocar algún consentimiento anterior, que tienen obligación de hacerlo. Igualmente, siempre puedes acceder a la Lista Robinson, que asegura que sí funciona.

"La 'Lista Robinson' es gratuita, y pueden acceder mayores de 14 años, por internet. Te permite dos cosas: si estás inscrito nadie puede llamarte, y ofrece el servicio de revocar consentimientos, puede tardar en ser efectivo dos meses, pero funciona" sentenciaba.