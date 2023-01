Más allá de la 'Lista Robinson': Cómo evitar que nuestros números acaben en listas de spam o estafas

Este sábado 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, una fecha muy importante para recordar y promover, sobre todo, cuáles son los derechos y también las responsabilidades que tenemos los ciudadanos en cuanto a la protección de nuestros datos personales. Algo que no se suele cumplir, por ejemplo, cuando recibimos esas llamadas a veces tan inoportunas, e incluso molestas, de alguna empresa que nos quiere intentar vender algo, y a la que en principio no le hemos proporcionado nuestro número para que nos llame.

Una de las primeras cosas que se nos pasa por la cabeza en el momento que nos llega una llamada de este tipo es cómo han podido conseguir nuestro teléfono si nunca hemos tenido algún tipo de relación con la empresa en cuestión. “Hay un mercado de datos. Se dice que los datos son el nuevo oro para las empresas", nos comenta Miguel Crespo, abogado de los servicios jurídicos de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). "Sabemos, a través de sentencias y denuncias que se han resuelto por la Agencia de Protección de Datos, que existe un conglomerado de empresas que se pasan los datos sin contar con ese consentimiento previo del consumidor”.

En ocasiones, nuestro número de teléfono puede acabar en alguna de esas bases de datos porque hacemos alguna encuesta o nos suscribimos a algún servicio o newsletter de alguna web y, sin darnos cuenta, damos permiso a compartir con terceros los datos que hemos proporcionado. "Utilizan técnicas de marketing muy agresivas de captación de datos a través de sorteos y posibles premios que nosotros inocentemente rellenamos sin saber que estamos accediendo a prestar ese consentimiento", apunta Crespo. Con lo cual, para evitar en cierta manera que nuestro teléfono acabe en un listado de alguna empresa de telemarketing es aconsejable revisar bien lo que estamos rellenando en cualquier formulario web.

¿Y qué sucede si en el momento de la llamada preguntamos de dónde han sacado nuestro teléfono? “Tenemos una legislación que es muy protectora y, entre otras cosas, permite ese derecho de acceso, que sería el que se nos informe de una manera veraz y transparente de qué medio se han obtenido esos datos nuestros”, afirma el abogado. Aunque con bastante frecuencia estas empresas ignoran la ley y evaden dar este tipo de información, o en algunos casos el operador que llama ni siquiera sabe la procedencia de la base de datos.

¿Cómo podemos ejercer nuestro derecho a no seguir recibiendo esas llamadas de spam?

“La legislación actual lo que contempla es la prohibición de realizar llamadas automatizadas si no han sido solicitadas de forma previa. Con lo cual, está terminantemente prohibido que me llame una máquina que empiece a reproducir una grabación", indica Miguel Crespo. En el caso de que nos llame un operador, a día de hoy lo que establece la ley es que tenemos el derecho a decirle que no queremos que continúen esas comunicaciones.

Sería una tarea prácticamente imposible dirigirnos una por una a todas las empresas que tienen nuestro datos en contra de nuestra voluntad. Por ello, desde CECU aconsejan utilizar la 'Lista Robinson'."Es un registro gratuito para el consumidor. Se inscribe ahí y las empresas que hacen ese tipo de llamadas tienen la obligación de verificar antes de realizar la llamada si estamos o no en esa lista". Si estamos inscritos en dicha lista y aún así, las llamadas siguen sucediendo, la Federación nos cuenta que podemos ejercer acciones para que se imponga una sanción a la empresa. “Hacemos un llamamiento a todos los consumidores a que si ejercen ese derecho de inscribirse en la lista Robinson, que guarden siempre una evidencia de ello, porque en el caso de que la empresa no cumpla lo que se establece en la ley, se pueda interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos”, señala Crespo.

De todos modos, aparte de las precauciones que podamos llevar a cabo como usuarios, próximamente habrá buenas noticias en cuanto a la legislación en protección de datos. A partir del día 27 de junio entrará en vigor un precepto de la Ley General de Telecomunicaciones, por el que las llamadas realizadas por un operador tampoco se podrán realizar, al igual que ocurre ya con las automatizadas, salvo queexista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales. Así, se produce una modificación importante, ya que desde junio las empresas tendrán que demostrar que hemos solicitado esas llamadas.