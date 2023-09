Desvelado el motivo por el que recibes llamadas comerciales pese a su prohibición: "En realidad..."

En lo que llevamos de semana, cuenta Pilar Cisneros que ya ha recibido tres llamadas comerciales. Y no solo ella, también el resto del equipo. Ante esta situación, surge una pregunta: ¿por qué siguen llamando si está prohibido desde el 29 de junio? José Carlos Coutiño es portavoz de la OCU y responde a este asunto en 'La Tarde' de COPE.

Han pasado tres meses desde que entró en vigor esta prohibición y, como te decíamos, continuamos recibiendo estas llamadas: "Yo puedo haber recibido cinco o seis llamadas. La gente sigue consultándolo. Nosotros ya advertimos que nos creíamos que esto fuese a terminar solo a medias. Poníamos de manifiesto que otros aspectos regulados se venían incumpliendo de manera sistemática", explica.

Lo que veían desde la OCU es que el "grado de incumplimiento era muy alto, ¿qué nos podíamos esperar de una obligación así? Las ambigüedades de la ley son utilizadas por estas empresas para seguir 'molestando' a los consumidores. Escucha la entrevista al completo en el siguiente audio.

Así, estas empresas siguen buscando todos los resquicios "a espensas de lo que pueda pasar y ante la llegada de las sanciones de la agencia de protección de datos", explica el portavoz de la OCU.

"La ley habla de un consentimiento expreso"

En esas ambigüedades, "en muchos casos, habremos dado consentimientos aceptando condiciones generales en páginas web o en el enlace que pinchamos. O cuando aceptamos cookies. Cuando en realidad, la ley habla de un consentimiento expreso".

¿Qué es lo que podemos hacer para evitar estas llamadas comerciales? "Hay que tener un elemento de registro de estas llamadas. Y entregarlo ante la agencia de protección de datos. Y si podemos grabar la llamada, podremos manifestar nuestra disconformidad a la recepción de esa oferta", indica. Además, podemos tramitarlo vía online y podremos estar al tanto del resultado final de esa queja. "Mientras, nosotros apostamos por el uso de mecanismos como la lista Robinson".

Aprovecha la ocasión para explicar que esta lista es "un registro con el que determinamos qué tipo de publicidad no queremos recibir. Transcurrido un mes, las empresas no pueden enviarnos publicidad salvo que tengamos contrato con la misma".

Concluye indicando que "las molestias sigue siendo nuestras. Ahora encima tenemos que molestarnos en denunciarlo. Lo que cabe esperar de la administración es que las sanciones sean contundentes".

"Tenemos que leer las condiciones por las cuales descargamos una aplicación"

Víctor Cazurro Barahona es director del Máster en Protección de Datos de UNIR y aseguró también en 'La Tarde' que estas llamadas no son legales "hasta que prestamos nuestro consentimiento". Así, comparte las palabras del entrevistado de este miércoles.

Según el experto, actualmente tenemos una "ley de servicios de la información y servicio electrónico" y ha agregado que el spam nacía "como consecuencia de la publicidad en el correo electrónico".

"Si no lo hemos autorizado explícitamente, es ilícito, y podemos denunciarlo", ha agregado. En la nueva regulación, del año 2018, ha explicado que "quien nos contacta, si no tiene una excusa legal o una base de licitud para tratar nuestros datos o el consentimiento, es ilegal". Y esto, por lo tanto, "podríamos denunciarlo".

Cazurro aseguró que últimamente se ha generalizado el significado de 'spam' y ha matizado que dicho término no aparece en las normas. No se habla de 'spam', sino más bien de "comunicaciones no autorizadas o comerciales a través de corre electrónico o telefónico". El experto indicó que la premisa en esta norma es que "queda prohibido el envío de esas comunicaciones publicitarias o promocionales si no las hemos solicitados o no las hemos autorizado cuando nos han pedido ese consentimiento expreso". Vuelve a escuchar la entrevista que tienes aquí disponible.

Por último, explicó que "no hace falta entender mucho de derecho, pero sí leer y escribir. Aunque resulte tedioso, tenemos que leer las condiciones por las cuales descargamos, por ejemplo, una aplicación en la que nos muestra el consentimiento".