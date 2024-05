Una joven de Vigo muestra cuánto se gasta por tener como mascota una gallina y causa estupor: "Me arruina"

Gallinas como mascotas; algo que podría parecer irreal en la vida de muchas personas, es una realidad en la de otras. Cada vez se hace más popular adoptar este animal como compañero de hogar, mucho más allá de su labor ponedora. Esa decisión tomó Susana, una joven de Vigo que se ha hecho viral en TikTok por un vídeo en el que muestra lo que se gastó en el veterinario.

¿Puede considerarse una gallina cómo mascota...? Decididamente, sí, aunque sea un tanto peculiar. Lo ideal es que disponga de un trozo de terreno al aire libre y un refugio donde se pueda cobijar y dormir. Pero es mala idea recluirla en un piso dentro de una jaula, y peor dejarla deambular a sus anchas por la casa.

La cuestión también está en elegir el tipo. En España hay 22 razas de gallinas reconocidas y en todo el mundo existen unas 500. Sin embargo, la cuestión sobre si se cuentan las híbridas es controvertido. Las razas de gallinas no solo se diferencian en el tamaño y el aspecto, sino también en el carácter y su necesidad de moverse.

Una gallina picotea alimento en el campo

Unas aves con peculiaridades se convierten en una buena opción como mascotas, pero siempre con algunas condiciones. Todo animal debe poder tener los cuidados adecuados y disponer del espacio necesario para poder tener una vida plena. Antes de plantearnos la adopción hay algunas cosas que saber.

Una gallina

Las gallinas son una de las especies que se vinculan con sus familias por la llamada impronta filial: reconocen como progenitores a los primeros que ve y le alimentan. Lo normal es que lo primero que vea al nacer sea a su madre, pero puedes probar a improntarla con un pollo recién salido del huevo. Es complicado, pero en ese caso reconocería la tuya como su propia especie.

Para detectar que una gallina está en perfecto estado, existen una serie de claves: su cresta debe estar vibrante de color, rojo o anaranjado, sus ojos brillantes, la parte superior del pico libre de mucosidades o con el cuerpo erguido. Le gusta de todo, así que la alimentación es muy sencilla, desde cereales a vegetales o semillas, aunque el pan y la patata no les sientan bien.

Como cualquier mascota, cuida que tenga siempre agua fresca y limpia; y un secreto… les encanta frotarse en piscinas con arena, que además les permite estar desparasitadas. Y no, no hace falta tener también un gallo para que te dé huevos. Mucho más allá de su labor ponedora, la gallina puede llegar a ser muy afectuosa y cercana a los humanos.

Hay que tener cuidado con la convivencia con otras mascotas, especialmente con los gatos durante el periodo de pollito. La vida media de las gallinas oscila de 5 a 10 años de existencia. En cualquier caso, lo recomendable es que te hagas con tu animal en un lugar certificado por un criador.

"Me arruina"

"Mi gallina Paupeta y yo te queremos contar que nos hemos gastado 123 euros en el veterinario hace unos días", comienza su historia Susana, "cada vez que se tumbaba usaba el pico para respirar, por lo tanto, pedimos cita, obviamente, en el veterinario de exóticos".

La joven de Vigo explica el proceso: "Lo primero es meter a Paupeta en el transportín. Realmente no tardo nada porque se porta genial, así que en un minuto ya estaba dentro. Rápidamente, me dio la espalda y me miraba mal. Pero ahora mismo no hay quien se resista siempre que vamos llevamos sus cacas para analizar".

La veterinaria hizo una "placa de tórax": "Nos ha salido bastante grasita. Está muy gordita Paupeta, así que he leído comprar su dieta; bien de lechuga, unas manzanitas, un buen repollo, un pepino para la dieta detox, unos guisantes, menestra de verdura, proteína con garbanzos y unas lentejas. Y Paupeta feliz".