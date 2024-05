La emoción de Juanma Castaño con el homenaje de Madrid en la despedida de Rafa Nadal: "El mejor regalo"

La Caja Mágica y el torneo de Madrid cerraron este martes, ya en la madrugada del miércoles, una era del deporte español con la despedida de Rafael Nadal, que recibió un homenaje tan sencillo como su persona, pero cargado de un cariño tan descomunal como su carrera. Lo vivimos en El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño no pudo ocultar su emoción.

Nadal reconoció que ha vivido una noche emocionante, la última en Madrid tras perder con el checo Jiri Lehecka, pero no la última en su carrera por lo que prefirió no "hacer un mar de lágrimas" porque su recorrido sigue: "Me he emocionado por dentro; me ha faltado poco para emocionarme más pero no quería un mar de lágrimas".

Un revés que se marchó fuera, al pasillo de dobles, fue el último golpe en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica de Rafael Nadal, superado por el checo, un firme representante del tenis que viene, en el último encuentro en el Masters 1000 de Madrid del ganador de veintidós Grand Slam que enfila el adiós de su inigualable carrera.

Un 7-5 y 6-4 en dos horas y un minuto fue el resumen del último partido del balear, en los octavos de final del torneo que hizo suyo cinco veces. Estrechó la mano de Lehecka al final que se apartó del colofón y del homenaje previsto, el agradecimiento del público y de la organización, al mejor deportista español de siempre.

El homenaje

Cuando, con 5-4 abajo en el segundo set, Nadal se dispuso a restar, el recinto enloqueció bajo el grito de 'sí se puede'. Más aún con el 0-15. Cuando llegó el punto de partido para Lehecka, primero se hizo el silencio y luego empezó una ovación interminable. Nadal tiró la bola fuera y todo se acabó.

El tenista Rafa Nadal celebra un punto ante el argentino Pedro CachínEFE

Su mujer y su hermana lloraban en el palco, mientras de lo alto de la grada caía una pancarta conmemorativa de las cinco victorias de Nadal en el torneo de Madrid, con la leyenda 'Gracias, Rafa'. Aparecieron las imágenes de las grandes victorias y el protagonista aguantó a duras penas las lágrimas.

"Ha sido una semana muy especial para mí, he tenido la oportunidad de volver a jugar en esta pista, que me ha dado tanto. Sinceramente, lo único que puedo hacer es dar las gracias. El viaje empezó cuando era muy pequeñito y desde entonces el apoyo ha sido incondicional", afirmó.

Nadal ha disputado veinte ediciones del Masters 1.000 de Madrid, pero solo las catorce últimas en el recinto de la Caja, a donde el torneo se mudó en la primavera 2009. Ya para entonces había ganado una vez el Masters 1.000 de la capital. Levantó el título en 2010, 2013, 2014 y 2017, contra cuatro rivales distintos: Roger Federer, Stan Wawrinka, Kei Nishikori y Dominic Thiem.

"El mejor regalo"

"Ha sido una noche emocionante", aseguraba Rafa Nadal, "nunca me ha fallado esta gente": "Lo que me ha hecho sentir esta gente es algo que se va a quedar para mí para siempre. Lo he disfrutado. Hace tres semanas no sabía si podía jugar un partido oficial he podido hacerlo en la pista con un nivel bastante decente. A nivel tenístico y a nivel emocional lo he podido hacer".

Rafa Nadal celebra el primer set contra Álex de Miñaur.EFE

Juanma Castaño vivió en directo con todos los oyentes de El Partidazo de COPE todas estas palabras, todo este homenaje y no pudo ocultar su emoción con lo vivido. El director del programa también coincidió al pensar que "el mejor regalo" era esa réplica del nuevo trofeo que estrena el torneo y que le dieron a Rafa Nadal.