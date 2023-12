Contestas al teléfono y cuelgan al momento: Este es el secreto de las llamadas 'fantasma' y lo que te pasará

No sólo te ha pasado a ti. Recapitulemos. Te llama al teléfono un número desconocido. Dudas, pero al final contestas. No sabes quién puede ser. Contestas la llamada: ¿Dígame? Y esperas pacientemente. No hay respuesta. Cuelgan. ¿Qué ha pasado? Se llaman robollamadas y son mucho más comunes de lo que crees.

El motivo que se esconde tras estas llamadas 'fantasma'

Es literal. Como un fantasma que descuelga el teléfono. Como una película de terror, pero mucho menos entretenido y llegando a convertirse en una carga. Te llaman, no te dicen ni una sola palabra y te cuelgan. Detrás de esta práctica se esconde la última treta comercial de multitud de empresas que tratan de saber más sobre ti. Que tratan de venderte algo. Como si no te lo pudieses imaginar.





Como te decimos, este fenómeno que se repite tantas y tantas veces. Puede ser que lo hayas experimentado incluso más de una vez en un único día, se conoce como robollamadas. Es una técnica comercial donde las empresas tratan de obtener más información sobre ti. ¿Cómo pueden obtener este tipo de información? Pues muy sencillo, ya que tan sólo con llamar ya saben mucho más de lo que piensas.

Si contestas, estás vendido. Literalmente. El sistema que utilizan estas teleoperadoras comerciales es realmente efectivo. Un robot (o bot), realiza llamadas aleatorias en distintas horas del día a un listado de teléfonos que se ha conseguido previamente. De esta forma, el robot puede comprobar, de la lista de números a los que llama, cuáles contestan y cuáles no.

Si contestas, pasas a una lista nueva en la que el robot te apunta como un potencial cliente para que te vuelvan a llamar. Y no sólo queda ahí la cosa. También se apunta la hora en la que has contestado a la llamada. Una hora clave, ya que se considera que a esa hora del día, estás disponible para recibir llamadas comerciales.

Te has convertido en un nuevo cliente y no lo sabes

El objetivo que se esconde tras estas llamadas es el de realizar una segunda llamada. Es decir, que al comprobar que estás disponible y dejar anotada la hora en la que has contestado, te van a volver a llamar. En esta segunda ocasión te llamará un teleoperador que, con la intención de afianzarte como cliente, trate de venderte el producto o servicio que su empresa le haya encargado.

En conclusión, que te encuentras en un punto donde, tú mismo, sin darte cuenta, has terminado por facilitarle a la empresa de televentas o telepromoción tu situación con respecto al horario y disponibilidad para ser molestado. La primera llamada, generada por un robot de forma aleatoria busca conseguir saber si ese número está operativo y la segunda llamada es ya una llamada comercial en toda regla.

Los números que no contestan a estas llamadas aleatoria que realiza el robot en primera instancia son descartados. Por eso es importante que no llegues a coger estas llamadas. Aunque en ocasiones puede suponer un problema si esperas la llamada de alguien que no se encuentre en tu lista de contactos.





Para tratar de solucionar este problema, existen varias alternativas. Algunas son muy conocidas como la Lista Robinson, en la que te puedes apuntar de forma gratuita y las empresas que te llamen estando tu número en esa lista, podrían enfrentarse a sanciones por violar la legislación europea a este respecto.

Además, se han popularizado en los últimos meses algunas aplicaciones que se encargan de discernir si la llamada de un número desconocido o que no tienes guardado en tu agenda se trata de spam publicitario o no. No son aplicaciones perfectas, pero puedes rastrear y detectar de dónde proceden estas llamadas. Truecaller o Callcontrol son dos de las opciones más conocidas y descargadas.