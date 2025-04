Chema Gil desvela el detalle en la rescisión del contrato de armas con Israel que afecta a todos los españoles: “Llama la atención”

Pedro Sánchez ha ordenado al ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, rescindir el contrato de la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí. Un contrato que en las últimas horas ha enfadado especialmente a sus socios de gobierno, a Sumar y a Izquierda Unida.

Pedro Sánchez, según cuentan las crónicas hoy, también está un “mosqueado”. Todo viene por la compra por parte del ministerio del Interior de 15 millones de balas para la Guardia Civil. Bueno, pues hasta aquí parece que no hay nada raro, se trataría de una compra más.

El problema está en a quién se hace esa compra: Israel. Margarita Robles, Pilar Alegría y también el propio Pedro Sánchez aseguraban que, desde el 7 de octubre de 2023, día del ataque masivo de Hamás a Israel e inicio de la guerra, el gobierno no mercantilizaba con Israel.

Sin embargo, decir esto y comprar 15.300.000 balas por 6,6 millones de euros a una empresa israelí, no parece que sea demasiado coherente. De ahí el enfado en Moncloa con el responsable de todo este desaguisado, que es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

De hecho, Izquierda Unida ha pedido la dimisión de Marlaska e incluso ha amagado con romper la coalición. Y ahora, Izquierda, Bildu y BNG reclaman la comparecencia también urgente del ministro Marlaska en el Congreso por este asunto, por la compra de armamento a Israel.

Un asunto que comenzó en 2024 y por el que ahora se piden responsabilidades

Todo esto viene porque el 21 de octubre de 2024, el ministerio del Interior, en concreto la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, adjudica el contrato de las balas a una empresa armamentística israelí.

De sobra sabes la opinión que tienen los socios de Israel, a los que denominan como “genocidas” o “criminales”. Pusieron el grito en el cielo y el ministerio inició los procesos para romper el contrato.

Pero alguien en la Abogacía del Estado dio la voz de alarma y dijo que la anulación del contrato supone en cualquier caso abonar los 6,6 millones de euros comprometidos sin recibir los 15 millones de balas para la Guardia Civil.

EFE MADRID, 22/04/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este martes.

Y aquí surge el problema para Interior, porque, o pueden ser “fieles a sus principios” y perder el dinero, o evitar que esos seis millones de euros se fueran por el desagüe. Optaron por lo segundo, ya que habían firmado ese contrato y tirar hacia adelante.

Pero justo esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado lo contrario, que la opción correcta es la primera. Y ha ordenado la anulación del contrato, aunque eso suponga perder esos 6,6 millones.

Con todo este lío montado, cabe preguntarse de quién es la responsabilidad y si ha estado, o no, acertado Pedro Sánchez en su decisión. Esto es lo que preguntamos en 'La Tarde' a Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.

El detalle en la rescisión del contrato que afecta a los españoles

Chema Gil, experto en estos temas de geopolítica, no daba crédito de lo ocurrido esta mañana tras el anuncio de Sánchez. Cree que, de ninguna manera, se ha cumplido con el derecho internacional.

“Hay un principio de derecho que debe aplicarse, 'los acuerdos se conservan'. Hay que cumplir con lo acordado, ya estaban encargadas y si usted ahora no las quiere, usted paga porque se han producido” confirmaba.

Cree que hay que cumplir con el derecho, entre otras cosas, porque las armas que necesitan esas balas también son de Israel, como indicaban en el contrato.

Marlaska

Pero, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Se ha perdido para siempre ese dinero? “En vez de los seis millones y pico de euros, nos pedirán doce millones por las mismas municiones”.

“Creo que tenemos un gobierno muy poco serio, hay que cumplir el derecho internacional. Lo que se pacta, se cumple. Ahora las sacaremos del que más barato nos la pongo y de las peores calidades” decía.

Y, agrega, podrían haber encargado la producción de la munición a España. “Somos el octavo país exportador de armas y sistema de defensa del mundo, no somos nada pequeños, tendríamos que comprarlos aquí. Llama la atención que un ministro siendo juez no sepa de qué va esto, y el presidente siendo doctor no sepa que los pactos se conservan” sentenciaba.