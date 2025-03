¿Es la vuelta a la mili en España una solución para el rearme que se debate en Bruselas? Chema Gil lo tiene claro y esta es su contundente respuesta

La ayuda a Ucrania y el futuro de la defensa de Europa. Sobre ello, habla el Consejo Europeo este jueves en Bruselas. La UE quiere pasar de la teoría a la práctica. En el aire está también un fondo de ayuda a Kiev. También se ha debate la estrategia de rearme del continente. Pero hay obstáculos. El veto de Hungría y la falta de consenso.

Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas, nos cuenta que este fondo que había propuesto la alta representante ha quedado en nada. Sobre los avances que se esperan en el rearme del continente, recuerda que "ayer se presentó este libro blanco de la defensa que analizaba los puntos débiles de la industria en Europa. No se esperan grandes cambios ni conclusiones porque ya las hubo la semana pasada con el tema del rearme. Es uno de los temas más controvertidos. Veremos en qué queda esta cumbre".

Nos hacemos más preguntas, ¿qué necesita Europa para defenderse? ¿Y España? ¿Tendría sentido que volviese la mili en nuestro país? Chema Gil es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.

Explica que, ahora mismo, en lo que es la oferta que hace cada Ejército para militares profesionales, "cada vez se presenta menos gente porque a nivel de sueldo, el Ejecutivo no se estira nada con nuestros soldados. Además, a los 45 años, si no han aprobado para ser soldado permanente, van a la calle con 600 euros".

Otra cosa bien distinta es que hay otros cuerpos de Ejército, como la UME, que saca titulados "que podrán incorporarse a la vida civil. Tenemos un grave problema y es que cuando Aznar quita la mili obligatoria, pero ojo, el derecho de defender España está en la Constitución. Se quita en una negociación con Pujol y sin plantear una alternativa".

Chema Gil prosigue su discurso recordando que tenemos un 27% de las personas que dicen que sí darían la vida por nuestro país. El resto, no. Eso quiere decir que "tenemos que implementar, dentro de los institutos, que vivimos en una democracia en la que podemos hablar, disfrutar de nuestras tradiciones, y que la democracia hay que construirla permanentemente. Y a veces se tienen que defender con las armas. Porque hay autócratas como Putin. Eso lo hemos abandonado".

Cierra la sección indicando, de forma contundente, su opinión sobre esa vuelta a la mili que "entre los complejos de derechas y los de izquierdas, con la casa sin barrer. Yo he jurado bandera y, si tengo que coger el fusil, me pondré a pegar tiros. Pero no veo mucha gente joven dispuesta a hacerlo". Así, deja clara de forma contundente su opinión y su postura porque defiende que se siente muy orgulloso de ser español, de la historia y "hay una necesidad de defender nuestra democracia, que es lo que nos tiene que seguir identificado como un país desarrollado que somos".

Este tema también se abordó durante una tertulia de chicos en 'Fin de Semana', con Cristina López Schlichting.

El neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona, y el profesor de psicología, José Manuel Aguilar, analizan la situación junto a la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez, y Cristina L. Schlichting. Para ello han acudido a un informe en el que se hace mención a la necesidad de 300.000 soldados para sustituir la presencia de tropas estadounidenses en Europa.

También menciona el informe la necesidad de 1400 tanques de nueva generación, 2.000 vehículos de combate, 2000 drones de largo alcance, un millón de proyectiles de 155mm, y munición, mucha munición. Dentro de todo esto, un factor importante es el tiempo. Europa debería conseguir todo lo necesario en un plazo limitado porque Rusia puede conseguir la fuerza militar suficiente para atacar Europa en los próximos 10 años.

Las empresas armamentísticas aseguran que están a máxima producción y el informe sugiere la posibilidad de utilizar la industria del automóvil para cubrir esa producción. Sin embargo, hay más necesidades militares tales como: la posible falta de coordinación militar, el transporte aéreo, tareas de reconocimiento (por satélite), misiles de largo alcance y potenciar la defensa aérea... etc. Pero lo realmente interesante de todo esto es cómo nos puede afectar a los ciudadanos.

¿Podría volver la mili con el rearme europeo? "En Alemania hay un proyecto en marcha para reactivar el servicio militar obligatorio. Todos los chicos y chicas en torno a los 18 años han tenido que rellenar un formulario sobre sus condiciones básicas, su disponibilidad y su pensamiento sobre esta cuestión", explicaba Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, en el audio adjunto en el que puedes escuchar el análisis completo.