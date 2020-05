Pilar Cisneros, sobre los ERTE: “Un teléfono que no responde es no poder comer mañana”

La codirectora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, cuenta las consecuencias que tienen las personas afectadas por el ERTE.

Qué diferencia entre dar una cifra y detenerte unos minutos en la historia que hay detrás de cada uno de esos números. Y eso que en este caso la cifra ya es bastante impresionante. Más de 900.000 personas afectadas por un ERTE todavía no han cobrado y llevan sin ingresos desde hace dos meses.

Estamos hablando de casi un millón de personas que este confinamiento les ha traído la angustia de no llegar a fin de mes, de no poder pagar las facturas

Pilar Cisneros, sobre los afectados por ERTEs

Paco Campos

Personas que cuando llaman al teléfono que ha habilitado el servicio nacional de empleo SEPE, no reciben ninguna respuesta porque ni siquiera pasan de la grabación inicial. Que mal sienta hablar con una máquina de esas de: pulse 1, pulse 2, pulse 3 espere y cuando decides esperar te puedes eternizar en esa espera porque nadie responde.

Pero tú necesitas esa respuesta, la necesitas ya porque la nevera está vacía y dentro de pocos días te llega el recibo de la luz que ya no puedes pagar.

Y esas personas, que no números, ya no aguantan más. Están al límite, no ven salida, no duermen pos las noches, no pueden pagar la luz y lo que es peor, están a punto de no llenar la nevera.

Para estas cientos de miles de familias quedarse en espera en un teléfono que no responde es no poder comer mañana.

Con una de estas familias hablamos en ‘La Tarde’ en unos minutos.