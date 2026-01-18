Los beneficios del magnesio: el mineral que atraviesa la barrera del cerebro para un mayor rendimiento intelectual

El magnesio se ha revelado como una pieza clave para el rendimiento intelectual y el correcto funcionamiento del organismo. En una intervención en el programa ‘Fin de Semana’ de Cristina López Schlichting, Carlos Sánchez, experto de HSN, ha explicado la importancia de este nutriente, especialmente para afrontar con éxito los proyectos de año nuevo.

Magnesio y la barrera hematoencefálica

Sánchez ha destacado que no todas las formas de magnesio son iguales. Según el experto, “existen determinadas formas de magnesio que tienen una mayor capacidad para atravesar la famosa barrera hematoencefálica”. Esta capacidad permite que el nutriente llegue de manera más eficaz al cerebro, mejorando su nutrición y, por tanto, su desempeño.

Para aprovechar este descubrimiento, HSN ha desarrollado un producto específico. “En el CogniMac de HSN la hemos juntado y hemos conseguido una fórmula única”, afirmó Sánchez. Este suplemento está diseñado para potenciar los beneficios del magnesio en el desempeño intelectual.

Más allá de su conocido efecto para evitar los calambres, el magnesio es fundamental para el correcto funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Esta nueva formulación promete ser un aliado para quienes buscan optimizar su capacidad cognitiva y su bienestar general.