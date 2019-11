De Haro: "El PSOE deja que los independentistas hablen del derecho a decidir pero nos niega a decidir colegio"

Audio

Hace poco se rueda de prensa de Pedro Sánchez tras las elecciones. Rueda de prensa conjunta con el primer ministro belga, Charles Michel, no ha sido una cosa muy larga y ha contestado a dos preguntas y a la manera de Sánchez. Le han preguntado cuál es su opinión sobre la mesa de partidos que está pidiendo ERC y no ha contestado directamente. Ha dicho que él está a favor del diálogo dentro de la Constitución.

Si Sánchez no fuera Sánchez esto significaba decirle que no a ERC pero como Sánchez es Sánchez vete tú a saber lo que significa. No se ha negado a la mesa de partidos y eso está en lógica con lo que ha sucedido a lo largo de la mañana.

ERC se hace de rogar. La reunión que esta mañana han tenido Adriana Lastra, por el PSOE, y Gabriel Rufián, por ERC, ha acabado en menos de una hora. Rufián ha anunciado que ERC se mantiene en el no porque los socialistas no han abandonado la vía represiva. Esto de la vía represiva debe ser que los condenados por el procés sigan en la cárcel o que la Policia Nacional ha trabajado con los Mossos para reabrir la frontera. Ya veremos dónde acaba este no.

Estamos en período de subasta. Esta mañana en el programa de Carlos Herrera, uno de los hombres más sensatos del PSC, de los socialistas catalanes, Jauma Colboni, teniente de alcalde de Barcelona, ha abogado porque ERC entre en razón

Esto es lo mismo que cuando Junqueras engañó a Soraya Saénz de Santamaría. Llevamos milenios esperando a que ERC entre en razón. De momento lo que tenemos es a un Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, que esta mañana ha insistido en volver a retomar la mesa de negociación de partidos que nos expropia a todos de la soberanía nacional de la que somos titulares. Aragonès, después de alentar a los que cortan carreteras y ponen en jaque a Cataluña, exige volver a Pedralbes, a una cumbre bilateral.

El problema no es si ERC, después de milenios de espera, entra en razón. Que de momento no entra en razón. El problema es dónde están los socialistas respecto a la exigencia de negociar el derecho a la autodeterminación y dónde está Podemos, que son los que han firmado el pacto del folio y medio. Sánchez está en cualquier sitio que le permita seguir en Moncloa y la alcaldesa de l'Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha coincidido con ERC en que la declaració de Pedralbes "podría ser un punto de partida para avanzar" hacia un acuerdo que permita la investidura de Sánchez.

Los socialistas en Cataluña están por la mesa de patidos y en el conjunto de España contra la libertad de enseñanza. Esta mañana la ministra de Educación en funciones ha estado en el XV Congreso de Escuelas Católicas. Y con la cortesía propia de quien es invitada a un congreso de escuelas católicas ha asegurado que el derecho de los padres a escoger enseñanza religiosa o a escoger centro no forma parte de la libertad de enseñanza.

Si el PSOE acepta una mesa de partidos nos priva de la soberania nacional. El PSOE está dispuesto a que los independentistas hablen del derecho a decidir pero nos niega a los padres el derecho a decidir colegio. Eso es amor a la libertad.