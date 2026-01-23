Sandra: "Voy al conservatorio, toco la flauta travesera, el piano y la batería, ahora se ha apuntado mi abuela y llevamos loca a toda mi familia"

El programa 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, ha abierto un animado debate sobre la pasión por los instrumentos musicales. El tema ha surgido a raíz de la noticia de un concierto en el festival de música barroca de Albacete en el que un violinista utiliza un Stradivarius de 1707 valorado en 20 millones de euros. Esta anécdota ha servido de pretexto para que los oyentes compartan sus propias experiencias musicales, inundando el programa de relatos personales.

Una familia de músicos

La historia más destacada ha sido la de Sandra Serrano Jiménez, una joven de Albacete que ha compartido el talento musical que recorre toda su familia. Su testimonio refleja una dedicación que a menudo comienza a una edad temprana, como le sucede a la joven violinista Sofía. Sandra ha explicado con detalle su formación: "Voy al conservatorio, toco la flauta travesera, el piano, la caja y la batería".

Voy al conservatorio, toco la flauta travesera, el piano y la batería, ahora se ha apuntado mi abuela y llevamos locos a toda mi familia"

Alamy Stock Photo Una niña toca la batería

Pero la música no se detiene en ella. "Mi hermana también va al conservatorio y toca el piano, la caja y el clarinete", ha añadido, explicando que ambas forman parte de la banda de Alatoz y la banda de Minaya. La gran sorpresa ha llegado al final, cuando ha revelado que la pasión ha contagiado a todas las generaciones: "Ahora se ha apuntado mi abuela y toca los platillos, y llevamos locos a toda mi familia". Una dedicación familiar que recuerda a la de otros jóvenes artistas como el joven gallego que persiguió su sueño de cantar.

El 'sufrimiento' del ensayo en casa

El divertido testimonio de la familia de Sandra contrasta con la otra cara de la moneda: las horas de ensayo y error que pueden convertirse en una prueba de paciencia para quienes conviven con los músicos. Pilar García Muñiz y Rosa Rosado han comentado entre risas cómo, según qué instrumentos, "hay tímpanos que corren un serio problema".

Dios mío, ¿quién aguanta esto?"

El ejemplo más claro lo ha puesto Ana de Toledo, quien ha enviado un audio con el sonido de su marido calentando con la trompeta. Tras escucharlo en directo, una de las presentadoras no ha podido evitar exclamar: "Dios mío, ¿quién aguanta esto?". Un sonido que, como han concluido en el programa, "suena de maravilla, pero eso, en un auditorio, mejor que en casa".

Estas historias demuestran que la música es una vocación que no entiende de edad, desde los más pequeños hasta las abuelas que se animan con los platillos. Un mundo que combina disciplina, pasión y arte y que, como demuestra la pianista y matemática Laura Farré Rozada, no está reñido con otras disciplinas. La tarde en COPE ha continuado dando paso a Ángel Expósito y su programa 'La Linterna'.