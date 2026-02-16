"Somos más habitantes en España, consumimos más y el gran problema es la cesta de la compra: los huevos, el chocolate y el café se han disparado"

La colaboradora de 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja, ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' cómo España encadena un año y medio con subida de precios por encima de la media de la UE. Según los datos definitivos del IPC de enero, la subida de los precios en España fue del 2,3 % interanual, mientras que en la eurozona se situó en el 1,7 %. Sin embargo, si realizamos un análisis detallado, vemos cómo la moderación del IPC general en enero se debió, en gran medida, al grupo de la vivienda. Este experimentó una bajada en su tasa anual de tres puntos gracias a que la subida de los precios de la electricidad fue notablemente inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior.

Pero volviendo a la comparativa con la eurozona del dato anteriormente planteado, García de la Granja ha explicado que una de las razones principales de esta diferencia es el crecimiento demográfico en nuestro país. "Somos más habitantes y consumimos más; por lo tanto, la demanda de los productos no cae, independientemente del precio", ha señalado la economista.

Sin embargo, la experta ha destacado que "el gran problema sigue siendo la cesta de la compra, que no da un respiro". En enero, productos básicos como los huevos, la carne de ternera, el chocolate y el café se dispararon de precio.

Servicios y costes laborales

La subida de precios no se limita a la alimentación, sino que también afecta a los servicios. Este factor se refleja "clarísimamente en la inflación subyacente, que se mantiene muy alta a causa de los costes laborales", ha afirmado Pilar García de la Granja.

La economista ha aclarado que este aumento de los costes laborales no se debe a una mayor productividad, sino a una pérdida de competitividad de la economía española. Por otro lado, la moderación en la subida general de los precios se debe, sobre todo, al dólar barato, que "impacta directamente en el precio del petróleo y en el resto de los mercados de materias primas".

Previsiones y retos de futuro

De cara al futuro, las previsiones no son optimistas. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) "considera que que vamos a estar todo el año con la inflación por encima del 2 %, tanto general como la subyacente", que excluye la energía y los alimentos frescos.

García de la Granja ha insistido en que la inflación subyacente en España está "directamente afectada por los costes salariales, la caída de la productividad y la falta de competitividad". Aunque el país sigue siendo un destino barato para algunos turistas, ha recordado que "el turismo es muy sensible a la geopolítica".

Ante este escenario, la conclusión de los expertos es clara y urgente. Según ha transmitido la economista, es imperativo "volver a reindustrializar España" para fortalecer la economía, un reto complejo que, como apostillaba Jorge Bustos, "no se hace en un par de días".

Urge, aseguran los expertos, volver a reindustrializar España

A pesar de esta moderación en el índice general, la cesta de la compra continúa siendo un foco de presión para los hogares. La información del INE corrobora el encarecimiento de productos básicos, destacando la subida interanual de los huevos en un 30,7% y la de la carne de vacuno en un 16,3%. En el lado opuesto, se registraron bajadas significativas en productos como los aceites vegetales (-20,6%) o la gasolina (-7,4%).