Óscar: "Me gustaría que mis hijos hicieran la mili. Es una forma de independizarse, yo salí de casa de mis padres con 22 años para eso y tengo muy buenos amigos de allí"

El servicio militar obligatorio, conocido popularmente como la 'mili', marcó a generaciones de españoles durante más de dos siglos. Este 9 de marzo se cumplen 25 años desde que el Gobierno de José María Aznar anunciara su fin definitivo.

En el 'La Tarde' de COPE, Pilar García Muñiz ha recordado esta efeméride de la mano de Óscar García Pinar, uno de los jóvenes que formó parte de los tres últimos reemplazos antes de que el ejército se profesionalizara por completo.

A Óscar le llamaron a filas en 2001 con 22 años, tras agotar las prórrogas por estudios. Lejos de verlo como un trago amargo, su caso fue particular. "Se me acabó la prórroga de estudios, ya no sabía qué hacer tampoco con mi vida un poco, y dije, bueno, pues mira, mi hermano mayor lo ha hecho, mi padre ha hecho la mili, ¿por qué no yo?", ha explicado. Para él, fueron "nueve meses para pensar y poder recapacitar lo que quería ser de mayor".

Luces y sombras del cuartel

Como muchos de los que pasaron por el servicio, Óscar guarda recuerdos de todo tipo. Entre lo mejor, destaca sin dudar a "los compañeros" y "amigos que se quedan". Lo peor, en cambio, eran "las guardias nocturnas", especialmente en el frío del monte.

"Recuerdo una garita en ese cuartel, que era la de polvorín, estaba ahí en todo el medio del monte y la verdad es que hacía mucho frío", ha confesado. Afortunadamente para él, no le tocó uno de los destinos más temidos: "No me tocó hacer cocina".

La disciplina era una parte fundamental de la vida castrense y los despistes se pagaban. Óscar ha admitido, ya con la anécdota prescrita, haber sufrido algún arresto. Entre risas, ha reconocido que fue "lo típico de no hacer caso al sargento que te está diciendo que hagas una cosa y terminas arrestado dos días".

Una escuela de vida para el futuro

La pregunta clave, formulada por Pilar García Muñiz, era si desearía esa misma experiencia para las nuevas generaciones. La respuesta de Óscar ha sido rotunda y afirmativa: "Yo sí querría que mis hijos la hicieran". Argumenta que sería "una experiencia de vida también muy positiva" para ellos, así como una oportunidad para "conocer a gente de diferentes sitios".

De hecho, para él, la mili fue un punto de inflexión que le abrió un horizonte profesional. "Gracias a la Mili, luego me reenganché, fui profesional y salí de casa de mis padres, con 22 años", ha revelado. Considera que fue "una forma de independizase" y que podría ser una buena vivencia para los jóvenes actuales.

El debate sobre la mili

Durante el programa, el colaborador Antonio Jiménez ha compartido sus vivencias. Jiménez, que hizo la mili con 27 años, ha coincidido en el valor del "compañerismo, la disciplina, las relaciones sociales".

También ha recordado cómo para muchos fue la primera oportunidad para "salir de su pueblo" o incluso para obtener el carnet de conducir, una herramienta laboral clave.

Además, ha añadido que los propios mandos militares actuales no ven sentido a una mili obligatoria, ya que la capacidad defensiva hoy depende de 'la tecnología, el arsenal y los drones', no del número de soldados.

A pesar de ello, ha apuntado que países europeos como Francia, Alemania, Suecia o Lituania están recuperando alguna forma de servicio militar, a menudo voluntario y remunerado, como una vía de formación.