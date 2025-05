La llamada que recibió un oyente de Carlos Herrera antes de empezar la mili que cambió, de forma drástica, su futuro: "Un drama"

Publicado el 20 may 2025, 13:33 - Actualizado 20 may 2025, 13:34

El tema del día que proponemos, en esta ocasión, es el siguiente: ¿qué dinero han llegado a pagar por ver a su artista favorito? Va todo al hilo del furor generado en nuestro país para ver a Bad Bunny. Y responden en el 900.50.60.06.

Pedro es el primer oyente que relata su caso. Nos llama desde Badajoz. Explica que, para comprar las entradas de Coldplay, "todo el mundo se mata. Es imposible. Tenemos la frontera muy cerca, en Portugal. En este país es obligatorio que se vendan online y físicas. Me presenté en un centro comercial portugués y las compré al precio que eran. Pero resulta que si tú intentas comprarlas online, luego valen 3 o 4 veces más".

Inmediatamente después, Álvaro nos dice que es muy fan de Rosalía. No se había dado cuenta de que habían salido las entradas para disfrutar de uno de sus conciertos. Fue corriendo a casa para coger el ordenador y se hizo "una brecha de camino. Sangrando. Yo compré mis entradas y luego ya me curé. Todo por conseguir la entrada. Al final hubo grapas. Mereció la pena".

Otro 'Fósforo', llamado Jesús, y que llama desde Huelva. Compró unas entradas en El Corte Inglés. Iba a disfrutar de un concierto con otros amigos. Perdió las entradas. A su mujer casi le da algo (por el disgusto): "dejé mi número de teléfono en el bar y me dijeron que se lo había encontrado una señora paseando al perro. Me reclamaba 20 euros. Porque decía que las quería su sobrina".

¿Y qué le pasó a Juan Pedro? Indica que, en el año 82, venían por primera vez los Rolling Stones. Al Vicente Calderón. Él tenía un amigo que le consiguió la entrada. Justo el día que actuaban, "me llamaron a filas. A incorporarme al servicio militar. Yo con mi pelo por la cintura y todo mi rollete, ya en Madrid y se acabó el pelo, el concierto y todo. Se burlaban porque llevaba el pelo muy largo. Me afeitaron la cabeza y me dejaron solamente un mechón. Un drama".

Así, esta llamada del oyente cambiaría su futuro porque él creía que iba a disfrutar de ese concierto (que tanto le gustaba) y, fíjate las cosas, al final acabó en la mili.

Juan nos llama desde Almería y pasó mucha vergüenza en el 98. Iba con su mujer a Valencia. Inauguraron el auditorio de la ciudad. No había entradas. Pero un chico que no pudo asistir estaba intentando revenderlas. Él al final las consiguió a precio de saldo. Cuando entraron, "estábamos entre todas las personalidades. En la tercera fila del teatro. Y yo con mi chaqueta de cuero".

Se suceden las llamadas. Como la de Javier. Este 'Fósforo' vivió una anécdota particular. Quería ir a un concierto de Manolo García en Ciudad Real. Llamó a una radio local para conseguir la entrada y, cuando le cogieron el teléfono, le dijeron que le había tocado la entrada de Celia Cruz. Y él quería Manolo García. Así que "me quedé con la entrada de Celia Cruz y nada, eso fue un poco lo que me ocurrió. Que me quedé sin ver a Manolo García".

Por último, Teresa nos llama desde Zaragoza. Venía One Direction a España y su hija adolescente era muy fan.

Desde las 6 de la mañana, refrescando la misma página y en tres ordenadores diferentes. Querían entradas VIP. Las consiguieron. Se enteraron de que el grupo iba a estar en un hotel de Plaza Castilla. No los vieron en ningún momento. Había una histeria colectiva. "Y la entrada VIP se diferenciaba en que, en el Vicente Calderón, pudieron una cinta aislante en el suelo para separar la zona VIP de la normal. Era una estafa. En el momento que entraron todos... imaginaos la cinta aislante donde acabó".