Escamas de pescado para regenerar córneas humanas

En el programa 'Mediodía COPE', la periodista Pilar García de la Granja ha desvelado un avance científico revolucionario. Las escamas de pescado, que representan el 70% de los desechos de la industria pesquera, suponen un grave problema de contaminación ambiental por su lenta degradación. Ahora, un grupo de científicos de la Universidad de Granada ha encontrado una solución innovadora: utilizar estas escamas para desarrollar un nuevo biotejido capaz de regenerar la córnea humana.

Un tejido similar a la córnea

La clave del avance reside en que las escamas tienen características similares a las de la córnea del ojo, como su transparencia y flexibilidad. Miguel Alaminos es catedrático de histología de la Universidad de Granada y miembro de la investigación. Ha explicado a Mediodía COPE la importancia de este desarrollo. "Generar córnea artificial en laboratorio puede ayudar a pacientes que tienen enfermedades crónicas de la córnea a devolverle la vista o, al menos, a tener mejor calidad de vida", ha afirmado Alaminos.

Esta córnea la estamos fabricando con un producto natural, que se extrae de una fuente natural" Miguel Alaminos catedrático de Histología de la Universidad de Granada

El catedrático ha destacado que la principal novedad es el origen del material. "La novedad es que esta córnea la estamos fabricando con un producto natural, que se extrae de una fuente natural, que son las escamas de pescado, y, por tanto, se tolera muy bien cuando se implanta en el ojo", ha detallado. Esto convierte un desecho en un recurso asequible y de bajo coste económico.

Del mar al laboratorio

Aunque es un producto fácil de obtener, su preparación no es sencilla. El proceso implica limpiar las escamas, quitarles el calcio y acondicionar su superficie para que las células de córnea puedan proliferar. Según Alaminos, valen las escamas de casi cualquier pez, lo que añade valor a especies locales: "Han sido gallinetas, ha sido sargo, han sido peces de nuestra costa [...] sus escamas podrían servir para la investigación y para el tratamiento del paciente”.

Próximos pasos del ensayo

Este proyecto se suma a la experiencia que la UGR ya tiene con otros dos ensayos clínicos de córnea artificial. "Esto es un nuevo biomaterial que estamos utilizando para generar córneas artificiales mediante ingeniería tisular. [...] ahora estamos mejorando esa córnea mediante la utilización de nuevos productos que puedan hacer esa córnea más compatible", ha señalado el investigador. De momento, el modelo ha dado muy buenos resultados funcionales en laboratorio y animales.

El siguiente paso es fundamental: comprobar su eficacia en pacientes reales. "Lo hemos probado, hasta ahora, en animales de experimentación, pero en el futuro intentaremos probarlo en pacientes para ver si podemos contribuir a la regeneración de las enfermedades graves de la superficie ocular", ha comentado Alaminos. Sin embargo, el camino hasta su aplicación clínica es largo. "Este tipo de desarrollo, según la normativa europea, tarda bastante en llegar a la clínica", ha advertido, recordando que su córnea artificial anterior "tardó unos 10 o 12 años". A pesar de ello, el equipo espera que la experiencia acumulada permita acortar los plazos en esta ocasión.