La guerra de Irán podría desviar el turismo a España y amenaza las vacaciones de los españoles

El conflicto entre Irán e Israel ya está teniendo consecuencias en el sector turístico. El cierre del espacio aéreo en varios países de Oriente Próximo ha provocado las primeras cancelaciones en destinos como Egipto y Turquía, que compiten directamente con España. Esta situación, analizada en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, podría desviar un importante flujo de viajeros hacia las costas españolas, aunque también anticipa un encarecimiento de los precios para el turista nacional.

Federico Fuster, presidente de la asociación hotelera de la Comunidad Valenciana (Hosbec), ha explicado que la inseguridad en la zona de Oriente Próximo hace que muchos mercados emisores vean a España como un refugio. "España sigue siendo un país que ofrece 3 condiciones muy seguras para viajar", ha señalado Fuster, quien ha recordado que este fenómeno ya ha ocurrido en el pasado con problemas de seguridad en los cruceros. No obstante, ha matizado que este trasvase de turistas no se notará a corto plazo, sino más bien a medio y largo plazo, beneficiando especialmente a la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía.

Un verano más caro para el turista español

Este previsible aumento de la demanda extranjera, sumado a la subida del combustible, encarecerá los viajes para los propios españoles. "Saldrá más caro viajar, más cara la gasolina, más caro los vuelos y probablemente el alojamiento, ya sea apartamentos, campings, hoteles, etcétera. También porque va a haber más demanda", ha advertido Fuster. Por ello, su recomendación es clara: "hay que estar ágiles y y reservar cuanto antes".

En la misma línea, Tolo Deyá, decano de la facultad de turismo de la Universidad de las Islas Baleares, ha asegurado que la redirección de turistas ya está provocando movimientos en los precios. Según Deyá, tanto la oferta hotelera como el alquiler vacacional "ya han empezado a realizar un cierto sutil incremento de precios". Una situación que, en su opinión, "acaba desbancando al turista español" de destinos tradicionalmente nacionales como Mallorca.

La otra cara de la moneda: Toledo se vacía

Mientras el Mediterráneo se prepara para recibir más turistas, ciudades de interior como Toledo sufren el efecto contrario. El turismo en esta época del año es mayoritariamente asiático, el más afectado por las cancelaciones de vuelos que hacían escala en Oriente Próximo. José Luis Hornillos, jefe de informativos de Cope Toledo, ha descrito desde la céntrica plaza de Zocodover un panorama inusual: "no hay ni un solo japonés, y eso en Toledo es importante, pero es que no solo japoneses, no hay chinos, no hay coreanos".

Las anulaciones del turismo israelí y estadounidense también están siendo "muy numerosas". Valle Vicente, una guía local, ha relatado que solo en la primera semana se anularon 65 grupos de japoneses, lo que supone unas 1.000 personas. Valle describe un ambiente desolador en la ciudad, con una sensación de "tristeza y de preocupación, que te mueves por las calles de Toledo y ves que están vacías, ves que hay comercios están cerrados, taquillas de monumentos vacíos".

El sector hostelero también ha notado las consecuencias. Tomás Palencia, presidente de los hosteleros de Toledo, ha confirmado que en los hoteles "sí ha habido cancelaciones por este tema". Aunque el turismo nacional acude durante el fin de semana, ha detectado un cambio en el consumo: el gasto medio por cliente ha bajado de 35 a 15 euros, ya que el turista nacional es más sensible a las situaciones de crisis.

Málaga, afectada por la falta del AVE

En Málaga, los problemas son otros. La línea de Alta Velocidad (AVE) con Madrid lleva cerrada desde el 4 de febrero por un desprendimiento, 50 días han costado a Málaga 300 millones de euros. Antonio, propietario de dos restaurantes, ha calificado la situación de "incertidumbre". "Desde ese mismo día, nosotros tenemos cancelaciones de clientes, porque no pueden acceder a Málaga de la forma, pues, más cómoda", ha lamentado.

Este empresario ha cuantificado el impacto en su facturación, con una disminución del 10% en su restaurante del centro y entre un 5% y un 7% en el otro. Aunque se espera que la línea reabra antes de Semana Santa, existe escepticismo. "Si lo que le estamos poniendo es esa incertidumbre sobre la mesa, pues, evidentemente, el turista, pues, se inclinará seguramente por otro destino", ha concluido Antonio.