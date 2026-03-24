Adivina dónde están los ascensores más altos de España y cuántos metros miden

España es el país con mayor número de ascensores de toda Europa. Así lo ha confirmado José Manuel Rodríguez Delgado, Presidente de la Asociación de Ascensoristas de Madrid, en una entrevista en el programa 'La Tarde' de COPE, donde ha desvelado algunas de las claves de un sector que, aunque a menudo pasa desapercibido, es fundamental en el día a día de millones de personas.

Un parque de 1,2 millones de ascensores

Rodríguez Delgado ha sorprendido al revelar la magnitud del parque de ascensores en nuestro país. "España es el país con mayor número de ascensores de toda Europa", ha afirmado, situando la cifra en cerca de 1.200.000 instalaciones en servicio. Este dato coloca a España por delante de Italia, que ocupa el segundo lugar con casi un millón, y compitiendo en volumen con potencias mundiales como Estados Unidos, China o Japón.

Sobre la seguridad de estas instalaciones, algunas con una considerable antigüedad, el experto ha señalado que, aunque el nivel general es bueno, es necesario actualizarlas. "El nivel de seguridad del parque de ascensores es correcto, aunque ahora precisamente en nuestra industria estamos en una dinámica de mejora", ha explicado, refiriéndose a un marco reglamentario que entró en vigor hace dos años para modernizar los aparatos existentes.

Revisiones mensuales y una 'ITV' cada cuatro años

El presidente de los ascensoristas ha detallado el estricto control al que están sometidos estos aparatos. En España, "el mantenimiento del ascensor es obligatorio", lo que implica que cada propietario debe tener un contrato con una empresa conservadora que realiza revisiones periódicas cada mes. Además, existe una inspección periódica obligatoria (IPO), similar a la ITV de los coches, que se realiza cada cuatro años en edificios residenciales y cada dos años en los de uso público.

Son máquinas y a veces fallan, pero son anécdotas que, lamentablemente, pues hacen mucho ruido" José Manuel Rodríguez Delgado Presidente de la Asociación de Ascensoristas de Madrid

A pesar de estas revisiones, quedarse encerrado es una experiencia relativamente común, si bien Rodríguez Delgado ha matizado que ocurre "menos de lo que parece". Según él, los ascensores "son máquinas y a veces fallan", pero ha añadido que estas situaciones "son anécdotas que, lamentablemente, pues hacen mucho ruido".

De un metro por segundo a 28 km/h

No todos los ascensores son iguales. Los más altos de España se encuentran en las Cuatro Torres de Madrid, con edificios que alcanzan los 250 metros de altura. Estas instalaciones son de alta velocidad y pueden circular a "6 u 8 metros por segundo", lo que equivale a casi 29 km/h. Una velocidad muy superior a la de un ascensor convencional, que "ronda el metro por segundo".

El ascensorista era un botones, un señor con gorrito que estaba dentro de la cabina del ascensor" José Manuel Rodríguez Delgado Presidente de la Asociación de Ascensoristas de Madrid

Como curiosidad histórica, el experto ha recordado que la palabra "ascensorista" ha cambiado su significado. Antiguamente, "el ascensorista era un botones, un señor con gorrito que estaba dentro de la cabina del ascensor" encargado de transportar a los pasajeros. Esto refuerza la idea de que el ascensor fue concebido como un medio de transporte manejado por un conductor.

Finalmente, respecto al cuidado de las instalaciones, Rodríguez Delgado ha comentado que, aunque existe el dicho de que "lo que es de todos no es de nadie", el balance es positivo. La mayoría de los vecinos entienden que el ascensor es un servicio para ellos y lo cuidan, lo que garantiza su correcta usabilidad y una "disminución en el número de averías".