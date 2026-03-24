"Griezmann ha cambiado parte de la historia del Atlético de la mano de Simeone"

El Atlético de Madrid ha confirmado a mediodía de este martes la marcha de Antoine Griezmann al Orlando City de la MLS a final de temporada. El periodista Juan Gato, en Deportes COPE, ha analizado la compleja trayectoria del francés, que se despedirá del club como una leyenda tras un sonado regreso. Griezmann ha oficializado su adiós con una emotiva carta en la que asegura que su corazón "será para siempre" rojiblanco.

El camino no siempre fue fácil. Gato recuerda el error que cometió el galo en su salida al Barcelona, una decisión que le costó duras críticas. "Ese camino, que lo hizo mal, mal asesorado, incluso la propia mujer le dijo que se había equivocado, lo tuvo que desandar", explica el periodista. Según él, Griezmann necesitó un "camino de vuelta con penitencia, con acto de contrición, para recuperar ese pulso y ese agradecimiento a la afición".

EFE Griezmann celebra su gol en el Atlético - Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions

Un 'last dance' por todo lo alto

Y lo consiguió. El delantero francés se redimió a base de rendimiento y goles hasta convertirse en el máximo artillero de la historia del club. "Se ganó a la afición porque lo hizo bien ese camino de vuelta, y luego lo ha ido demostrando en los partidos", afirma Gato. Ahora, antes de partir hacia la MLS, Griezmann afronta su "last dance" con la Copa del Rey y la Champions en el horizonte.

El propio jugador ha dejado claro que su compromiso es total hasta el último día. En su carta de despedida, avisa: "Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy”. Su objetivo es que cada minuto que le queda "sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos".

Leyenda del club

Para Juan Gato, Griezmann se va con las puertas "abiertas, pero con mayúsculas". Su impacto, de la mano de Simeone, ha sido transformador. "Es un tipo que ha cambiado, no sé si parte de la historia del club, pero como va de la mano de Simeone, creo que sí", reflexiona. El periodista considera que, pese a todo, el francés entendió la esencia del Atlético.

Orlando City Antoine Griezmann jugará en el Orlando City a partir de la próxima temporada

El francés se unirá al Orlando City como 'Jugador Franquicia' a partir de julio, con un contrato que le vincula al club estadounidense hasta la temporada 2027-28. Cierra así una etapa de diez temporadas en el Atlético para emprender un nuevo desafío profesional, pero dejando un legado colosal que, como describe Gato, es sencillamente "inmenso".