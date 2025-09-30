Javier Alfaro hace las mejores patatas bravas del mundo en su restaurante: "Es la receta tradicional madrileña con caldo de cocido y un toque de chile"

Un restaurante de Madrid ha ganado el premio a las mejores patatas bravas del mundo. Su artífice, el cocinero Javier Alfaro, del restaurante Rosi la loca, ha desvelado las claves de su éxito en el programa 'La Tarde' de COPE, en la sección 'Te doy mi palabra' de Jon Uriarte. Tras dos años quedando en segunda y tercera posición, Alfaro ha conseguido por fin el primer puesto en el III Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas.

La receta de las mejores bravas del mundo

El secreto de su plato no es otro que la fidelidad a la tradición. "Nosotros presentamos una propuesta basándonos en la receta tradicional madrileña, que es una salsa que se hace con caldo de cocido, pimentón picante, pimentón dulce", ha explicado el chef a Pilar García Muñiz y Jon Uriarte. A esta base, Alfaro le añade un toque personal y distintivo: "le damos un toque con el chile chipotle, poquito de vinagre, comino". A diferencia de otras variantes, esta salsa no lleva tomate.

Tan importante como la salsa es el tubérculo. Para Alfaro, la patata de la variedad agria es la mejor para fritura". El corte debe ser de tamaño medio y la cocción, un proceso de dos fases: primero se cocina a baja temperatura para que quede muy melosa por dentro y, justo antes de servir, se realiza una segunda "fritura fuerte a unos 180 grados" para conseguir ese irresistible toque crujiente por fuera. Este cuidado por el producto es lo que diferencia a unas bravas simplemente correctas de unas premiadas, como las que se pueden encontrar en algunos gastrobares de Gijón .

PALENCIA BRAVA Ganadores del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas Palencia Brava

El cocinero ha confesado que este era su tercer año participando. El primer año que nos presentamos fuimos los segundos, y el año pasado terceros", ha recordado. La perseverancia ha sido clave, y este año se presentó con una clara determinación: "Este año o vamos atrás, somos cuartos, o somos primeros, y hemos tenido la suerte de que hemos dado con la tecla". Su filosofía es clara: cocinar el plato que a él mismo le gustaría disfrutar. "Para mí son las bravas que me gustaría comer. Y luego, pues es tener suerte y que el jurado le guste", ha afirmado.

Para mí son las bravas que me gustaría comer" Javier Alfaro Restaurante Rosi La Loca de Madrid

Una tapa de éxito con historia

Las patatas bravas son, posiblemente, la tapa por excelencia en España, aunque no siempre se preparan con el mismo acierto. Alfaro coincide en que es un plato que "hay que trabajárselo". Sobre el eterno debate de si comerlas con palillo o tenedor, el chef lo tiene claro: "Es mejor con tenedor, porque así puedes empapar bien la patata con la salsa". Para acompañarlas, nada mejor que "una cervecita fresca". El éxito de esta tapa es innegable, un hecho que conocen bien en la hostelería, donde se aplican diferentes métodos para atraer a la clientela con platos icónicos.

Rosi La Loca Los trabajadores de Rosi La Loca

El nombre del restaurante, Rosi la loca, también tiene una historia de emprendimiento detrás. Sus dueños, originarios de Rumanía, decidieron apostar por un local que no tenía buena fama. La idea fue de la jefa, Roxana. "Mi jefe le dijo, 'estás loca', y de ahí nació Rosi la loca", ha contado Alfaro. Una década después, lo que empezó como una locura es un grupo con varios locales y un prestigioso premio que los corona como los reyes de un plato tan popular como las patatas bravas.