Las revolucionarias patatas bravas de un gastrobar de Gijón, entre las mejores de España: "Llevan unas especias raritas"

Gijón ha colado a un representante en la gran final de la sexta edición del concurso internacional de Patatas Bravas, que se celebra este lunes en Palencia. Es Carolina Fanjul, chef y propietaria del gastrobar Inferno, que ha creado una propuesta que no dejará indiferente a nadie. Fanjul busca sorprender al jurado con una versión completamente renovada de la tradicional tapa.

La propuesta de Inferno se presenta como un trampantojo de unos espaguetis boloñesa. Para lograrlo, la chef corta la patata con un spirali, una máquina que crea finos hilos similares a los espaguetis. Al llegar al plato, la patata se muestra crujiente, pero al mezclarse con la salsa brava, su textura se suaviza y permite que se pueda enroscar como si fuera pasta, pero es patata.

La salsa brava simula ser una boloñesa, con verduritas picadas y pochadas durante mucho tiempo. A esta base se le añaden especias "raras", como maca y panela orgánicas y merkén, que le dan el toque personal de la cocina de Carolina Fanjul. Para rematar, un falso parmesano que en realidad es un polvo de aceite de ajo ahumado.

Una apuesta arriesgada y personal

Carolina Fanjul reconoce que su propuesta es atrevida, pero defiende su estilo de cocina. "Yo entiendo que mi cocina es diferente, es rara, y si participara con unas patatas bravas normales, no sería lo mío", ha explicado.

EFE/ Fernando Díaz Plato de patatas bravas en un bar de la calle Laurel, en Logroño

Su objetivo es versionar un clásico, pero sin perder la esencia, usando bases tradicionales como un buen pochado de verduras, pero llevándolo a su terreno: “No puedo ir con un plato que no me referencie”.

No puedo ir con un plato que no me referencie” Carolina Fanjul Chef y propietaria del gastrobar Inferno de Gijón

Fanjul, que apenas lleva año y medio con su negocio, se ha mostrado muy contenta -en el espacio gastronómico ‘El Rincón del Sibarita’, que presenta David Fernández-Prada en COPE Asturias- con la acogida en el entorno de la calle Melquiades Álvarez de Gijón, donde comparte espacio con otros locales como el Farragua o Abarike.

'El dólar' completa la representación asturiana

Junto a Carolina Fanjul, Asturias tiene otro participante entre los 16 finalistas del concurso. Se trata de Iván Villar, del restaurante El Dólar de Oviedo, quien también competirá el lunes 29 en Palencia por llevarse el galardón a la mejor elaboración de patatas bravas del mundo, un certamen ya consolidado y de prestigio en el panorama gastronómico nacional.