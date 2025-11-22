Pedro Martín, experto arbitral de Tiempo de Juego, analiza la expulsión de Sancet tras su entrada a Fermín: "Lo que es un poco irritante..."

El FC Barcelona regresó este sábado al Camp Nou 909 días después para recibir al Athletic en el encuentro correspondiente a la 13ª jornada en Primera División.

Coincidiendo con el 148 aniversario del nacimiento de Hans Gamper, fundador y figura determinante en los inicios del club, el Spotify Camp Nou reabrió con un aforo parcial de 45.401 asistentes repartidos en las zonas del gol sud, lateral y tribuna, lejos aún de los 105.000 asientos que lo convertirán en el estadio más grande de Europa.

Esta conexión entre el presente, el futuro y el pasado se escenificó en el saque de honor, obra de dos de los socios más antiguos que pudieron acudir al campo, Juan Canela y Jordi Penas, que también estuvieron presentes en la inauguración del año 1957.

EFE Los aficionados culés regresan al Spotify Camp Nou

expulsión de sancet

En el minuto 54, y con 3-0 ya en el marcador a favor del FC Barcelona, el jugador del Athletic Oihan Sancet fue expulsado por una entrada sobre Fermín.

El colegiado Sánchez Martínez en un primer momento le mostró la cartulina amarilla, pero Trujillo Suárez desde el VAR le llamó para que revisara la acción en el monitor, y Sánchez Martínez, tras revisar la jugada, cambió de decisión y expulsó a Sancet.

Imagen de la expulsión de Sancet por su entrada sobre Fermín

la opinión de pedro martín

El experto arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, está de acuerdo con la decisión de la expulsión, pero critica la actuación del colegiado Sánchez Martínez: "Lo que es un poco irritante también es que al final los árbitros tengan que esperar a que un jugador se tire en el suelo dos o tres minutos para que lo revisen y que al final vayan a revisarlo y lo expulse. No lo haga de primeras y al final hacen que los jugadores se tiren en el suelo aposta porque si no los árbitros no actúan".

"Seguro que Fermín López tenía daño, seguro que sí, pero si va perdiendo el Barça, se levanta enseguida", añadió.