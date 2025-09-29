Invita a sus amigas a cenar y, al meter el cucharón, encuentran algo que no estaba en la receta: "Lo metió al horno y todo"

En el 900.50.60.06, nuestros ' Fósforos ' de 'Herrera en COPE' cuentan historias muy particulares. Siempre es a raíz del tema del día que les proponemos. ¿Qué confusiones han tenido por no llevar las gafas o no ver bien? Ya te anticipo que una de las historias tiene que ver con una cena con amigas y el hallazgo de algo que no estaba en la receta.

También recogemos el testimonio de Carmen. Esta 'Fósfora' relata que una amiga suya invitó a unos conocidos a cenar. Ella no ve bien y, a la hora de servir las espinacas, lo presentó todo estupenda y al meter el cucharón... se le había caído algo y lo había metido al horno y todo".

No fue la única confusión llamativa. Antonio relató su experiencia en una playa de Málaga, donde la falta de sus gafas le hizo perder de vista a su mujer y a su hija. Desorientado, se sentó bajo una sombrilla que creyó reconocer, pero se encontró con una desconocida. Tras un largo rato de espera en la orilla, y después de que los socorristas de Cruz Roja intentaran ayudarle, su mujer apareció y le regañó por el despiste.

Mariana, por su parte, contó cómo una mañana se aplicó por error un roll-on para golpes pensando que era su desodorante. El intenso olor a menta y el escozor que sintió le alertaron de que algo no iba bien. Fueron sus hijos adolescentes quienes habían dejado el producto en su baño, provocando una confusión que alteró su rutina matutina.

"YO LOS ENVENENO Y MI HIJA ME MATA"

Aún más peligrosa fue la equivocación de María, una abuela de trillizos. Mientras preparaba el desayuno para sus nietos, se distrajo con la lavadora y puso detergente en el Cola-Cao de los pequeños. Uno de ellos se percató de las burbujas y, por suerte, María olió la leche a tiempo para evitar una intoxicación. “Yo los enveneno y mi hija me mata”, confesó.

Otro de los testimonios más impactantes fue el de Ángel, quien lleva gafas desde los cuatro años. Relató que, además de lavarse el pelo con suavizante por error, de niño vivió un episodio mucho más grave. Sin las gafas puestas, pidió agua y, en su lugar, bebió aguarrás de una botella que confundió.

Cerramos la sección con Esther. La oyente acudió a un festival en Albacete. Acudió con amigas. Pasó un rato. Ella llevaba unas gafas de sol.

Fue al baño, y no había papel. Repartió pañuelos a todo el mundo y, al rato, salen del baño y vuelven al festival. Ve que están haciendo cosas raras con las rodillas. Esther se empieza a encontrar un poco mal. Resulta que los clínex llevaban clorofila y no se dio cuenta.