La foto: “La otra x, la que llevamos encima, esa incógnita se resiste a ser desatada”

La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en el País. Una maestra joven y fresca da clase de matemáticas. Tiene el pelo negro y ensortijado. Y en la boca una sonrisa inmensa que desparrama con los dientes y con los ojos. Ni sombra de ese cansancio que se respira bajo muchas catedras, cansancio que siempre culpa a los discípulos de no haber llegado con un premio nobel bajo el brazo. Tras la profesora, el corcho del que cuelgan algunos anuncios. Antes en el tablón se pinchaban frases que invitaban a alcanzar virtudes innacesibles, sobre todos para jóvenes empachados de moralismo. Ahora en el tablón está ensartada la programación, el cronograma, la agenda de la evalucación grupal. Ya no hay novelas, historias, cálculos, biologías fascinantes solo transversalidades pedagógicas. Ríe la maestra que ha escrito una ecuación sencilla en la pizarra, encerado para tiza, polvo blanco para dibujar los secretos del mundo. En la ecuación un cinco multiplica un paréntesis que abriga a una x y un menos 3. Detras del signo de igual aparece un 20 con un dos que parece un pato muy satisfecho. Me parece que primero era lo del paréntesis y después todo lo demás. La incognita, la x, no muy difícil de despejar. La otra x, la que llevamos encima, la incoógnita de lo que hay dentro de la hermosura dolorosa de un mebrillo sobre un mantel blanco, del dedo de un recien nacido, de los pies de un hombre que vuelve a casa, de nuestro respirar y estar vivos, esa x, esa incógnita se resiste a ser desatada.