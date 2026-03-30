Fernando Lara, dueño de Autoescuela Lara: "La multa es de 1.000 euros si das positivo en drogas al volante. Hay que mentalizarse y seguir trabajando"

La lucha de Pilar Rosanes, una madre que perdió a su hijo de 20 años en la carretera, ha llegado hasta el Congreso de los Diputados para pedir un endurecimiento de las penas por homicidio imprudente.

A raíz de esta iniciativa, en ‘La Tarde’ de COPE hemos hablado con Fernando Lara, propietario de la Autoescuela Lara, para analizar la elevada mortalidad al volante, así como las causas principales. "Hay que darse cuenta de que un vehículo, cuando se lleva a cargo, es un arma de matar", ha afirmado.





Mil euros y 15 días de rastro

Durante la entrevista con Pilar García Muñiz, Lara ha recordado las graves consecuencias de conducir bajo los efectos de estupefacientes. "La gente piensa que por las drogas no pasa nada y no es así", ha sentenciado.

Además, el experto ha detallado que las sanciones económicas son severas: "Las tasas económicas cuando das positivo en drogas son 1.000 euros de sanción". Además, ha lanzado una advertencia importante sobre la permanencia de estas sustancias en el organismo.

Fumar un opiáceo hoy te deja residuos en tu cuerpo durante 15 días" Fernando Lara Dueño de Autoescuela Lara

El alcohol y el móvil, otros grandes peligros

Lara también ha subrayado que el alcohol y las distracciones son factores clave en la siniestralidad. Sobre el primero, ha explicado que "la percepción del riesgo baja muchísimo" y el conductor se cree "experimentado".

En cuanto a las distracciones, ha puesto el foco en el teléfono móvil, una práctica cada vez más extendida. "La gente va viendo hasta TikTok, va jugando", ha lamentado, recordando que manipularlo supone la pérdida de seis puntos del carné.

Aunque Lara percibe que las nuevas generaciones están más concienciadas sobre el alcohol, el móvil se ha convertido en "una distracción grandísima". Ha señalado que incluso durante las clases de conducir es un problema, hasta el punto de que en los exámenes oficiales se exige guardar los teléfonos en el maletero para evitar la "tentación".

Según datos recientes, una de cada tres accidentes de tráfico en España se debe a una distracción.

El contexto actual obliga a conducir con cabeza para recortar hasta un tercio del consumo

La lucha de Pilar para cambiar la ley

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El debate se ha reavivado por el caso de Josep, el hijo de Pilar Rosanes, fallecido en agosto de 2020 después de que un coche que circulaba a más de 116 km/h en un tramo de 70 invadiera su carril. A pesar de la condena por homicidio imprudente, el responsable no entró en prisión.

Por ello, su madre insiste en cambiar la terminología legal. "Una imprudencia es salir en manga corta a la calle cuando hay 4 grados bajo 0. Tomar una curva peligrosa, señalizada como peligrosa, a más de 120 por hora, es una temeridad", ha afirmado Rosanes.

La clave de su lucha es modificar el Código Penal, ya que la conducción temeraria solo se aplica con límites de velocidad muy elevados que no se cumplían en su caso.

En esta línea, Lara ha recordado la eficacia del permiso por puntos, que entró en vigor en 2006. "El español, cuando nos tocan el bolsillo y nos dejan sin conducir, reacciona", ha comentado, concluyendo que fue "un éxito de la DGT" que logró reducir drásticamente las cifras de mortalidad, aunque insiste: "Hay que seguir trabajando".