El arzobispo de Abuya relata la dura realidad de los cristianos en Nigeria: "Estamos preocupados porque vemos una agenda islámica de conquista"

Nigeria ocupa en la actualidad el puesto número siete de la Lista Mundial de la Persecución 2026. Es uno de los países del mundo donde los cristianos sufren mayor persecución, al ser atacados y asesinados por grupos islamistas, especialmente Boko Haram y el Estado Islámico, pero también otros grupos como los 'fulanis'

En los últimos años, más de 18.000 iglesias y más de 2.000 escuelas cristianas han sido destruidas. Unos 200 sacerdotes han sido secuestrados. Se estima que solo la acción de Boko Haram, que apareció en el año 2002, ha dejado más de 50.000 muertos y miles de desaparecidos y secuestrados.

En medio del caos, Ayuda a la Iglesia Necesitada pone en marcha la campaña 'Sana Nigeria', un intento por sostener a los que sobreviven en el país. Uno de ellos es el arzobispo de Abuya (capital de Nigeria), Ignatius Ayau Kaigama.

“Es un sentimiento terrible. Nuestros sacerdotes son pocos y cuando pierdes solo uno, después de haberlos formado durante diez años, es una pérdida grande”, ha comentado en una entrevista concedida a 'La Linterna'.

Y es que la violencia forma parte del día a día en las áreas cristianas de Nigeria, sin que reciban protección de los gobiernos del país: “Vivimos en este tipo de terror cuando estás en la carretera o en casa. Los malvados revisan todo tipo de planes para conseguir sus objetivos”, recalca Ignatius Ayau Kaigama.

“Boko Haram quería convertir a la población al islam y gradualmente se volvieron más violentos"

En Nigeria, todo aquel que no sea simpatizante del estado islámico y su ideología “son enemigos”. Los cristianos encabezan la lista de hostilidades: “Hay musulmanes más moderados que no comparten esas ideas extremistas y que también son víctimas”, ha precisado el arzobispo de Abuya.

No solo Boko Haram, también los 'fulanis' han ido ganando peso en Nigeria como grupo étnico, y son tan violentos como los otros. De hecho, están presentes en países vecinos como Senegal o Camerún. “Boko Haram quería convertir a la población al islam y gradualmente se volvieron más violentos. Empezaron a secuestras, a asesinar, a hacer cosas terribles. Los 'fulanis' son pastores que cuidan de los animales y su intención es islamizar también Nigeria”, ha seguido relatando Ignatius Ayau Kaigama.

Son miles de las familias que han perdido un ser querido en Nigeria por los actos terroristas de Boko Haram o los 'fulanis', especialmente hombres que dejan viudas a sus esposas. En este escenario, el papel de la Iglesia es el de acompañarles: “Las palabras no pueden expresar nada. Lo mejor es abrazar a la mujer y estar presente. Porque haber perdido a tu familia y no tener nada por lo que vivir puede hacer que las personas se vuelvan suicidas”, ha señalado el arzobispo.

"a los cristianos nos han enseñado a perdonar por medio de Jesucristo”

Cuestionado si es posible perdonar a quien te hace tanto daño, el titular de la archidiócesis nigeriana considera que “humanamente no puedes”, pero sostiene que a los cristianos “nos han enseñado a perdonar por medio de Jesucristo”.

Los conflictos mundiales en Oriente Medio, Cuba o Venezuela han hecho del mundo un lugar hostil en demasiados puntos, lo que ha hecho que la comunidad internacional se haya olvidado en parte de los conflictos en África. Y es que Ignatius Ayau Kaigama afirma que los cristianos en Nigeria viven una situación peor que hace una década.

“Cuando Boko Haram quería predicar el islam puro empezaron a usar la fuerza, a adquirir armas sofisticadas que pueden derribar un avión. Vemos a musulmanes en posiciones clave del gobierno. En unos años todos estaban a cargo del ejército, fuerza aérea, policía, la marina... . Aunque amamos a los hermanos musulmanes estamos preocupados porque vemos una agenda islámica de conquistar y tomar todo”, ha advertido.

“El Papa ama África, Ha estado en distintos lugares y se ha encontrado con los pobres de Nigeria"

Preguntado por el efecto que puede tener la visita del Papa León XIV a África el próximo mes de abril, que le llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, el arzobispo cree que tendrá un efecto “terapéutico”.

“El Papa ama África. Ha estado en distintos lugares y se ha encontrado con los pobres de Nigeria. Tiene tanta pasión por aquellos que sufren que está al tanto de que en África hay esperanza para la fe cristiana”, ha sostenido.