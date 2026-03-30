España es un país muy ahorrador, pero ese ahorro está mal remunerado. Hay cientos de miles de millones de euros en cuentas corrientes que no pagan prácticamente nada. Con la inflación de los últimos años, eso significa pérdida de poder adquisitivo.

¿Los bancos no están trasladando los tipos oficiales al cliente?

En muchos casos, muy poco. El Banco Central Europeo ha mantenido tipos elevados, pero gran parte de las cuentas siguen cerca del 0%. Es decir, el banco obtiene rentabilidad por tu dinero, pero el cliente no.

Entonces, ¿qué debería exigir hoy un ahorrador?

España es un país muy ahorrador, pero ese ahorro está muy mal remunerado" Pablo López Gil-Albarellos, Country Manager de Trade Republic en España



La banca no traslada los tipos de interés

¿Qué pueden exigir los ahorradores?

Algo muy básico: que su dinero genere rendimiento sin asumir riesgos. Y que no haya condiciones complejas para recibirlo. En Trade Republic remuneramos el efectivo al 2,02% TAE, sin necesidad de domiciliar la nómina, desde el primer euro y ese dinero está protegido hasta 100.000 euros por el fondo de garantía de depósitos.

¿Eso realmente marca diferencia?

Mucha. Por ejemplo, 25.000 euros al 0% vs 2,02%, suponen más de 500 euros brutos anuales. Es una decisión sencilla que puede mejorar la rentabilidad del ahorro sin cambiar hábitos ni asumir riesgos.

En el entorno actual, no revisar dónde tienes tu efectivo es renunciar a rentabilidad asegurada. El ahorro no debe estar parado. Debe estar bien remunerado.