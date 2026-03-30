Marcos debuta como nazareno en Córdoba: "Es un regalo tener este tiempo de reflexión"

La emoción y los nervios se mezclan minutos antes de la salida. A sus 25 años, Marcos está a punto de vivir su primera estación de penitencia como hermano de la Hermandad de la Sentencia de Córdoba.

Está "un poco nervioso", pero, sobre todo, con "mucha ilusión y muchas ganas", porque está a punto de cumplir con un deseo, con "algo que es muy bonito". Va a salir de nazareno, "acompañando a nuestros titulares en esta estación de penitencia" y así se lo ha contado en 'La Tarde' a Israel Remuiñan.

Una llamada a través de la amistad

Aunque su vinculación con la parroquia de San Nicolás viene desde la infancia, ya que allí se bautizó e hizo la comunión, fue la invitación de un amigo, Rafa, lo que reavivó su conexión. "Fue a raíz de un amigo que que me invitó", ha explicado Marcos. A partir de ese momento, todo fue "rodado prácticamente". A pesar de que tardó en dar el paso definitivo hasta principios de este año, desde el primer día se sintió parte de la hermandad: "Me acogieron desde el primer día como un hermano más y la verdad que ha sido un lujo y una suerte poder formar parte de la hermandad".

Me acogieron desde el primer día como un hermano más"

Seis horas para la reflexión y la fe

Para Marcos, la procesión es mucho más que un desfile. Ve las aproximadamente seis horas de recorrido como un momento de recogimiento. "Es un regalo el poder disponer de estas seis horas para reflexionar sobre el día a día", ha afirmado. Su intención es dedicar ese tiempo a rezar y a la "introspección personal", agradeciendo y pensando en todo aquello que "en el día a día, pues al final vamos dejando un poco, porque vamos siempre con prisa".

Es un regalo poder disponer de estas seis horas para reflexionar"

La 'joya histórica' de la Sentencia

La Hermandad de la Sentencia no es una cualquiera para Marcos. Además de ser la de su parroquia de origen, destaca que es "una de las hermandades con más historia de Córdoba". Este año se celebra el "50 aniversario de nuestra visión de gracia y amparo", un hecho que subraya su profundo legado. Según ha relatado, la historia de sus titulares es "una maravilla", con imágenes que se conservan a lo largo de los siglos y que "se remontan, pues, hasta antes incluso del siglo XIX", considerándolas "una auténtica joya histórica".

El paso de misterio está compuesto por la imagen de "nuestro padre Jesús", acompañado por romanos. Por su parte, la "virgen de Gracia y Amparo" procesiona sola en su propio paso. Para los hermanos, estas imágenes simbolizan "todo lo que vivimos día a día en nuestra hermandad, tanto la unidad como esa cercanía". La vestimenta que lucirá Marcos consiste en una capa blanca, túnica de color rojo burdeos, guantes blancos y un capirote blanco con la insignia de la hermandad.