"Los iraníes han cambiado del GPS norteamericano, que es el que usamos todos, al GPS chino, al Beidou"
China mueve ficha en la guerra de Oriente Próximo con una tecnología indetectable para Estados Unidos; no solo interviene con maniobras militares, sino que proporciona a Irán un sistema de GPS más preciso
Madrid - Publicado el
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El papel de China en la guerra de Oriente Próximo va más allá de la diplomacia. Según el analista y experto en la actualidad internacional, Enrique Serbeto, el gigante asiático ha participado en maniobras militares navales junto a Irán y Rusia en el Golfo, una colaboración que, según apunta, se repite anualmente y evidencia la cercanía entre estos países.
El GPS chino, un cambio estratégico
Uno de los movimientos más recientes y significativos, según ha explicado Serbeto, es el cambio tecnológico de Irán. "Los iraníes han cambiado del GPS norteamericano, que es el que usamos todos, al GPS chino, al Beidou", ha señalado. Este sistema, subraya, es "mucho más preciso porque es más moderno, y que no puede ser interferido por los americanos".
Es mucho más preciso porque es más moderno y no puede ser interferido por los americanos"
Las consecuencias económicas
En el plano económico, la influencia del conflicto también es palpable, ya que el precio del petróleo afecta directamente a Pekín. Además, Serbeto destaca que la inestabilidad está provocando la escasez de muchísimos productos con un impacto global, como el helio, del cual un 30% de la producción mundial se fabrica en Omán y es clave para la fabricación de microchips y para las resonancias magnéticas.
La agenda propia de Pekín
Mientras tanto, China sigue manteniendo su propia agenda y no pierde de vista uno de sus principales focos de interés: Taiwán. Enrique Serbeto ha explicado que el presidente chino, Xi Jinping, ha invitado a Pekín a la jefa de la oposición de Taiwán, del partido Kuomintang, un gesto con una gran importancia histórica, pues fue el partido que luchó contra los comunistas antes de exiliarse en la isla.
La invitación se produce en un momento en que Taiwán tiene un presidente nacionalista partidario de la independencia, una línea roja para Pekín. Este movimiento demuestra, según el analista, que China "está mirando sus intereses". "China sigue manteniendo su agenda, sigue mirando, sigue mirando a Taiwán", ha sentenciado Serbeto.
China sigue manteniendo su agenda, sigue mirando a Taiwán"
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