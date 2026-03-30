El papel de China en la guerra de Oriente Próximo va más allá de la diplomacia. Según el analista y experto en la actualidad internacional, Enrique Serbeto, el gigante asiático ha participado en maniobras militares navales junto a Irán y Rusia en el Golfo, una colaboración que, según apunta, se repite anualmente y evidencia la cercanía entre estos países.

El GPS chino, un cambio estratégico

Uno de los movimientos más recientes y significativos, según ha explicado Serbeto, es el cambio tecnológico de Irán. "Los iraníes han cambiado del GPS norteamericano, que es el que usamos todos, al GPS chino, al Beidou", ha señalado. Este sistema, subraya, es "mucho más preciso porque es más moderno, y que no puede ser interferido por los americanos".

Es mucho más preciso porque es más moderno y no puede ser interferido por los americanos"

Las consecuencias económicas

En el plano económico, la influencia del conflicto también es palpable, ya que el precio del petróleo afecta directamente a Pekín. Además, Serbeto destaca que la inestabilidad está provocando la escasez de muchísimos productos con un impacto global, como el helio, del cual un 30% de la producción mundial se fabrica en Omán y es clave para la fabricación de microchips y para las resonancias magnéticas.

Alamy Stock Photo Plataforma de perforación de petróleo y gas en alta mar, plataforma petrolífera semisumergible, plataforma de extracción en alta mar y buque de perforación operando en mar abierto.

La agenda propia de Pekín

Mientras tanto, China sigue manteniendo su propia agenda y no pierde de vista uno de sus principales focos de interés: Taiwán. Enrique Serbeto ha explicado que el presidente chino, Xi Jinping, ha invitado a Pekín a la jefa de la oposición de Taiwán, del partido Kuomintang, un gesto con una gran importancia histórica, pues fue el partido que luchó contra los comunistas antes de exiliarse en la isla.

ZUMA vía Europa Press El presidente de EEUU y el de China, Donald Trump y Xi Jinping

La invitación se produce en un momento en que Taiwán tiene un presidente nacionalista partidario de la independencia, una línea roja para Pekín. Este movimiento demuestra, según el analista, que China "está mirando sus intereses". "China sigue manteniendo su agenda, sigue mirando, sigue mirando a Taiwán", ha sentenciado Serbeto.