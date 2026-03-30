COPE
Podcasts
El foco
El foco

"Los iraníes han cambiado del GPS norteamericano, que es el que usamos todos, al GPS chino, al Beidou"

China mueve ficha en la guerra de Oriente Próximo con una tecnología indetectable para Estados Unidos; no solo interviene con maniobras militares, sino que proporciona a Irán un sistema de GPS más preciso 

Lanzamiento de satélites Beidou de China
00:00
Descargar

El Foco de La Linterna con Enrique Serbeto del 30 de marzo

Raquel Pérez Polo

Madrid - Publicado el

2 min lectura3:20 min escucha

Descargar

El papel de China en la guerra de Oriente Próximo va más allá de la diplomacia. Según el analista y experto en la actualidad internacional, Enrique Serbeto, el gigante asiático ha participado en maniobras militares navales junto a Irán y Rusia en el Golfo, una colaboración que, según apunta, se repite anualmente y evidencia la cercanía entre estos países.

El GPS chino, un cambio estratégico

Uno de los movimientos más recientes y significativos, según ha explicado Serbeto, es el cambio tecnológico de Irán. "Los iraníes han cambiado del GPS norteamericano, que es el que usamos todos, al GPS chino, al Beidou", ha señalado. Este sistema, subraya, es "mucho más preciso porque es más moderno, y que no puede ser interferido por los americanos".

Es mucho más preciso porque es más moderno y no puede ser interferido por los americanos"

Las consecuencias económicas

En el plano económico, la influencia del conflicto también es palpable, ya que el precio del petróleo afecta directamente a Pekín. Además, Serbeto destaca que la inestabilidad está provocando la escasez de muchísimos productos con un impacto global, como el helio, del cual un 30% de la producción mundial se fabrica en Omán y es clave para la fabricación de microchips y para las resonancias magnéticas.

Plataforma de perforación de petróleo y gas en alta mar, plataforma petrolífera semisumergible, plataforma de extracción en alta mar y buque de perforación operando en mar abierto.

Alamy Stock Photo

Plataforma de perforación de petróleo y gas en alta mar, plataforma petrolífera semisumergible, plataforma de extracción en alta mar y buque de perforación operando en mar abierto.

La agenda propia de Pekín

Mientras tanto, China sigue manteniendo su propia agenda y no pierde de vista uno de sus principales focos de interés: Taiwán. Enrique Serbeto ha explicado que el presidente chino, Xi Jinping, ha invitado a Pekín a la jefa de la oposición de Taiwán, del partido Kuomintang, un gesto con una gran importancia histórica, pues fue el partido que luchó contra los comunistas antes de exiliarse en la isla.

El presidente de EEUU y el de China, Donald Trump y Xi Jinping

ZUMA vía Europa Press

El presidente de EEUU y el de China, Donald Trump y Xi Jinping

La invitación se produce en un momento en que Taiwán tiene un presidente nacionalista partidario de la independencia, una línea roja para Pekín. Este movimiento demuestra, según el analista, que China "está mirando sus intereses". "China sigue manteniendo su agenda, sigue mirando, sigue mirando a Taiwán", ha sentenciado Serbeto.

China sigue manteniendo su agenda, sigue mirando a Taiwán"

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 30 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking