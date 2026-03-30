Narcos mexicanos, brasileños y colombianos se adiestran en la guerra de Ucrania para regresar a Europa con nuevas técnicas criminales

El escenario posguerra de Ucrania presenta unas amenazas para la seguridad de Europa, y de España en particular, cada vez más preocupantes. Al riesgo de un aumento de armas de guerra y de que soldados en paro engrosen las filas del crimen organizado, se une ahora el hecho de que narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a la legión internacional que lucha junto al ejército de Zelenski.

Según el periodista Pablo Muñoz estos criminales tienen un doble interés. Por un lado, buscan "adquirir las capacidades para manejar armamento muy sofisticado, como son drones, y conocimientos de guerra electrónica", y por otro, "ganan bastante dinero, porque el gobierno de Zelenski necesita combatientes y paga bien".

El hallazgo de la inteligencia mexicana

La voz de alarma se dio en verano del año pasado, cuando los servicios de inteligencia de México informaron por primera vez a sus colegas militares ucranianos de la llegada de este tipo de combatientes. Para ello, compartieron bases de datos biométricas de narcos identificados, buena parte de ellos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación y también algunos del Cártel de Sinaloa.

Serán de una enorme utilidad para las mafias de la droga a las que han pertenecido" Pablo Muñoz, colaborador de La Linterna

A partir de ese momento, se inició una investigación interna en algunas unidades ucranianas que confirmó la alerta. Se intervinieron comunicaciones y se realizaron pruebas de polígrafo a los voluntarios procedentes de zonas de riesgo para detectar si algunos individuos estaban intentando apoderarse de tecnología militar. Si logran salir con vida, "serán de una enorme utilidad para las mafias de la droga a las que han pertenecido", asegura Muñoz.

Colombianos y brasileños se suman a la contienda

La presencia colombiana también es notable, con miembros del llamado Clan del Golfo que son enviados a Ucrania bajo la cobertura de empresas de seguridad privadas con sede en Medellín. Entre ellos se ha detectado a exguerrilleros de las FARC con formación militar previa y se han comprobado al menos tres casos de individuos que usaban pasaportes falsos.

La prensa colombiana ha informado de que estos mercenarios son reclutados para que, a su regreso, utilicen drones "con fines terroristas dentro de su país, con las técnicas que ya han aprendido en Ucrania". Los narcos brasileños también se han incorporado a las filas ucranianas con el mismo objetivo de aprender a manejar armamento moderno.

Una amenaza directa para España

El conflicto de Ucrania se está convirtiendo en "un espacio de formación inmejorable" para estas organizaciones, que aprenden a fabricar explosivos y tácticas de combate, lo que aumenta su peligrosidad de forma exponencial. La amenaza es especialmente grave para España por el "tremebundo" crecimiento del crimen organizado en el país.

Aunque "todavía no se ha encontrado ningún narco que haya combatido en la guerra de Ucrania" en nuestro país, los expertos no tienen "ni la más mínima duda de que eso va a pasar". El riesgo es que parte de estos combatientes se queden en España y trabajen para sus cárteles, creen nuevas mafias o actúen por su cuenta, a lo que se suma el peligro de que las armas del conflicto acaben fuera de control.

Los especialistas en seguridad insisten en que "hay que hacer modificaciones legislativas urgentes" para combatir con eficacia esta criminalidad. Sin embargo, el temor es que estos avisos sean ignorados y, como advierte Muñoz, "cuando queramos reaccionar, me temo que ya va a ser muy tarde".