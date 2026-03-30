Las agencias de viajes lanzan su pronóstico para Semana Santa: el turismo desafía a la inflación

Las previsiones para esta Semana Santa se están cumpliendo. Así lo ha confirmado Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, quien asegura que, a pesar de la subida de precios y la incertidumbre, "el volumen de reservas es bueno tanto a nivel nacional como en viajes internacionales". Según Garrido, la gente que ya tenía viajes programados mantiene sus planes.

La amenaza de la inflación

En 'La Linterna', el presidente de la Confederación Española de las Agencias de Viajes, asegura a Ángel Expósito que a pesar de que el sector es "muy susceptible a la subida de precios", el impacto todavía no se ha notado en las reservas actuales. Garrido ha explicado que las agencias "no estamos cobrando ningún tipo de suplemento" a los clientes por los viajes ya programados. Sin embargo, ha advertido de que esta situación cambiará y la subida "se repercutirá en los paquetes turísticos próximamente", una medida que algunas compañías aéreas ya han comenzado a aplicar.

España no necesita que haya un conflicto en ningún sitio para batir su récord" Carlos Garrido, Presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes

El caos ferroviario golpea a Málaga

Uno de los grandes problemas actuales es el caos ferroviario, que ha "afectado muchísimo" a destinos como Málaga. Garrido ha señalado que el corte de la línea del AVE se ha notado especialmente en los viajes corporativos y los de grupos. Este problema, según el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, ha generado una pérdida de credibilidad de los clientes a la hora de desplazarse por España.

En cuanto a la situación internacional, como la guerra de Irán, el presidente de la patronal del turismo emisor ha mostrado una sensación "agridulce". Garrido ha afirmado que no le gusta que España se beneficie de conflictos externos: "España no necesita que haya un conflicto en ningún sitio para batir su récord". Ha asegurado que el país iba a alcanzar cifras históricas de todas formas, con una previsión de "casi 100 millones" de visitantes y un aumento del gasto por turista.