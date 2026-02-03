"10.000 conductores pueden beneficiarse después de que se haya conseguido la reposición de una multa de semáforo en Madrid, tanto la parte económica como los puntos"

Un juzgado de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de la capital a devolver el importe de una multa y los puntos detraídos a un conductor. La sentencia, calificada como “pionera” por el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE que presenta Carlos Moreno 'El Pulpo', sienta un precedente que podría afectar a miles de conductores en una situación similar.

Un importante precedente jurídico

Según ha informado la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha fallado contra el consistorio por no haber notificado de forma correcta una multa de semáforo en rojo. Se trata de la primera vez que se logra la reposición tanto de la sanción económica de 200 euros como de los 4 puntos del carnet. Tal y como explicó 'Motorman', esto “supone un importante precedente jurídico”.

Freepik Semáforo en rojo

Este fallo abre la posibilidad de que cerca de 10.000 conductores puedan solicitar la devolución de multas y la recuperación de puntos que les fueron retirados indebidamente. El problema radica, según los expertos, en que el Ayuntamiento de Madrid no notifica de forma legal y correcta las multas, un procedimiento que, en cambio, la DGT sí viene aplicando correctamente desde hace 20 años. Es fundamental conocer cómo debe ser notificada una multa y los plazos para recurrir.

Una notificación a través del BOE

El caso que ha originado esta sentencia corresponde a una sanción por ‘foto-rojo’, es decir, por saltarse un semáforo en fase roja captado por una cámara. Al conductor se le impuso una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Sin embargo, la notificación de dicha sanción se realizó únicamente a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), un método que el juez ha considerado insuficiente. Conocer la guía de multas de tráfico y los puntos que restan puede ayudar a los conductores a estar prevenidos.

La colaboración entre Carlos Moreno, 'El Pulpo', y Alfonso García, 'Motorman', en 'Poniendo las Calles' ha permitido desgranar esta situación que se suma a otras preocupaciones de los conductores en la capital, como la instalación de un nuevo radar que multa en Madrid desde el 1 de septiembre. La sentencia del juzgado madrileño podría marcar un antes y un después en la gestión de las sanciones de tráfico municipales.