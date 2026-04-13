"Llega el mensaje de Bizum y aceptas creyendo que es un ingreso pero estás autorizando un envío de dinero; se da sobre todo en comercios de segunda mano"

En el programa 'Herrera en COPE', durante la sección 'Economía de bolsillo' con Jorge Bustos, la experta Pilar García de la Granja ha alertado sobre una nueva modalidad de estafa conocida como el 'Bizum inverso'. Este método de fraude aprovecha la popularidad de la aplicación de pagos, que ya cuenta con más de 30 millones de usuarios en España y una penetración superior al 99% en el mercado bancario.

Escúchalo en Podcast El riesgo y las estafas con las solicitudes de Bizum | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

¿Qué es el timo del Bizum inverso?

García de la Granja ha detallado que es "la nueva manera de estafar", especialmente a 'personas mayores' que compran o venden productos de segunda mano. El 'Bizum inverso', ha explicado, "es una técnica de fraude que aprovecha la posible confusión entre recibir un pago y aceptar una solicitud para enviar dinero". Los estafadores envían una petición de cobro en lugar de una transferencia, engañando al usuario.

El engaño se materializa cuando la víctima, "si anda un poquito despistada", como ha apuntado Jorge Bustos, acepta la solicitud pensando que recibe un ingreso. Sin embargo, en realidad está autorizando un envío de dinero desde su propia cuenta. "Tú no estás pagando por algo, tú estás haciendo una transferencia directa al estafador", ha subrayado la periodista. Este fraude es especialmente común en transacciones de tiendas online de productos de segunda mano.

Tú no estás pagando por algo, tú estás haciendo una transferencia directa al estafador" Pilar García de la Granja Experta económica

¿Cómo protegerse de este fraude?

La clave para defenderse es el 'sentido común', ha señalado García de la Granja. Ha insistido en que las solicitudes de dinero en Bizum funcionan como una petición de cobro. "Al aceptarla, no se recibe dinero, sino que se autoriza su envío", ha aclarado. Por ello, si un supuesto comprador insiste en que se acepte una solicitud para recibir el pago, "lo más probable es que sea un intento de fraude".

Alamy Stock Photo Usuarias de Bizum utilizan la aplicación en sus dispositivos móviles

Una estafa a gran escala

La magnitud del problema es considerable. La Policía Nacional ha desarticulado recientemente una organización criminal que llegó a estafar más de 480.000 euros mediante esta y otras técnicas de 'vishing'. La operación ha revelado que la estafa afectó a "cientos de personas", con picos de más de 200 víctimas durante campañas específicas, lo que demuestra la importancia de extremar las precauciones.