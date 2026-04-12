"Si tu hijo tiene menos de 26 años, lo puedes agrupar dentro de tu unidad familiar, y si tiene menos de 8.000 euros de ganancia en sus trabajos, entrará en tu declaración"

La campaña de la Renta ha comenzado, y con ella, las dudas de millones de contribuyentes. Para resolver las más comunes, Antonio Gallardo, responsable de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), ha intervenido en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, ofreciendo una guía detallada para optimizar la declaración y evitar errores que pueden costar dinero.

Mi hijo ha empezado a trabajar, ¿lo incluyo en la declaración?

Una de las consultas más repetidas es qué hacer con los hijos que han tenido sus primeros trabajos. Gallardo aclara que depende de la edad y los ingresos. Si el hijo tiene menos de 26 años y ha ganado menos de 8.000 euros, puede incluirse en la declaración conjunta de la unidad familiar. Sin embargo, el experto señala que "es posible que le interese más la declaración individual de ese hijo y recibir, pues las deducciones y las retenciones que haya tenido".

¿Hay que declarar las ventas de Vinted o Wallapop?

Respecto a los ingresos obtenidos por ventas en plataformas de segunda mano como Vinted o Wallapop, la respuesta es clara. Antonio Gallardo afirma que estas transacciones deben declararse siempre que se haya producido un beneficio. Se trata de un incremento del patrimonio, similar al que se generaría al vender un piso por más dinero del que costó.

El principal consejo de Gallardo para afrontar este trámite es uno: la calma. Aunque la tentación de presentar la declaración rápidamente para recibir pronto la devolución es grande, la precipitación es mala consejera. "Lo mejor es la calma y consultar", insiste el vocal de ASUFIN, advirtiendo que el nuevo sistema de 'renta directa' en cuatro pasos puede incitar a una rapidez que lleve a olvidar deducciones importantes.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un usuario de Vinted usando la aplicación

Lo que no aparece en el borrador de Hacienda

Un tercio de los contribuyentes paga más de lo debido por no revisar el borrador. Gallardo recuerda que, si bien a los asalariados les suele aparecer casi todo, hay muchos datos que Hacienda no incluye de oficio. Los autónomos deben añadir todos sus gastos, y es crucial comprobar que donaciones y, sobre todo, subvenciones como el bono térmico o las ayudas para el coche eléctrico estén bien reflejadas, ya que tributan.

Una de las grandes olvidadas son las deducciones por obras de eficiencia energética en el hogar, que pueden alcanzar hasta un 60% de lo invertido y que deben ser incluidas manualmente por el contribuyente. Del mismo modo, las deducciones autonómicas son un campo tan amplio como desconocido, y no revisar este apartado es uno de los errores más comunes.

Europa Press Una persona cumplimenta la declaración de la Renta

Este año hay más de 300 deducciones autonómicas que no aparecen en el borrador. Por ejemplo, se pueden deducir gastos escolares en Cantabria, Andalucía y Aragón; gastos de gimnasio en la Comunidad Valenciana o La Rioja; o hasta 100 euros por gastos veterinarios en Andalucía y Murcia. También existen ayudas por vivir en zonas en riesgo de despoblación, por ser celíaco, por el alquiler o por nacimiento de hijos, entre muchas otras.

Sobre la obligación de declarar, Gallardo distingue entre tener la obligación y que sea conveniente hacerlo. No es obligatorio para quienes ganan menos de 22.000 euros con un solo pagador. Con más de un pagador, el límite baja a 15.000 euros del pagador principal, siempre que los siguientes no sumen más de 1.500 euros. Sin embargo, si al hacer la simulación el resultado es a devolver, siempre conviene presentarla para que Hacienda nos ingrese ese dinero.