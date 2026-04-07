Milagros Merino, neuróloga: "Un paciente se despertaba cada hora y era porque cada sesenta minutos miraba el dispositivo para medir el sueño"

En el programa 'Herrera en COPE', Alberto Herrera ha puesto sobre la mesa un término cada vez más común: la ortosomnia. Este fenómeno se describe como la obsesión por lograr el sueño perfecto, una preocupación alimentada por los datos de relojes y anillos inteligentes. La paradoja es que esta búsqueda de la perfección acaba generando ansiedad y, en muchos casos, provocando precisamente lo que se intenta evitar: el insomnio.

La neuróloga Milagros Merino confirma esta tendencia y detalla el perfil del paciente. 'Suelen llegar a la consulta de sueño muy ansiosos, muy nerviosos, muy preocupados, porque, a lo mejor, dicen, doctora, he visto que durante varias noches no tengo sueño profundo', explica la especialista. Esta preocupación se basa en lecturas de dispositivos que, según advierte, no son fiables.

Suelen llegar a la consulta de sueño muy ansiosos, muy nerviosos, muy preocupados" Milagros Merino Neuróloga

La fiabilidad de los 'wearables', en entredicho

La doctora Merino es tajante al respecto: 'Ningún dispositivo de los que se venden, salvo los que se comercializan con fines diagnósticos médicos, ningún otro dispositivo está validado para diagnóstico médico, con lo cual no es exacta la información'. Aclara que, si bien pueden ofrecer datos aproximados sobre la duración del sueño, la diferenciación entre sueño superficial y sueño profundo 'no es exacta'.

Además, estos aparatos solo registran los 'despertares groseros', pero no los microdespertares, que también 'redundan en la calidad del sueño' y que pasan completamente desapercibidos para la tecnología comercial. Esto crea una visión incompleta y a menudo engañosa de cómo ha sido realmente el descanso nocturno.

Quirón Salud Milagros Merino, neuróloga

El círculo vicioso de la autoobservación

El problema se agrava cuando la persona entra en un ciclo de ansiedad antes incluso de irse a la cama. Como se analizó en 'Herrera en COPE', esta ansiedad eleva los niveles de cortisol, una hormona que impide conciliar el sueño. A esto se suma que, si por la mañana el dispositivo muestra una mala puntuación, la persona se siente más cansada porque 'somatiza' el resultado, creando una profecía autocumplida.

La propia dinámica de consultar el reloj durante la noche es contraproducente. Milagros Merino expone el caso de pacientes que saben que se despiertan cada hora 'porque miro el reloj o el dispositivo para ver qué hora es', un error que interrumpe el descanso. La conclusión, compartida por Alberto Herrera, es clara: hay que respetar el sueño, pero sin obsesiones y, a poder ser, sin 'aparatitos'. La solución más efectiva, apunta, sigue siendo la más sencilla: 'meterse en la cama pronto'.