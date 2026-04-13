Rubén Gimeno, asesor fiscal: "Hacienda debería hacer una corrección y deflactar la tarifa; este año ha recaudado un 16% más y en parte es por eso"

En el sexto día de la campaña de la renta, el programa 'Herrera en COPE' ha puesto el foco en una cuestión clave en materia de impuestos. Durante el análisis, los periodistas Jorge Bustos y Pilar Cisneros han abordado las consecuencias de la negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, es decir, a ajustar el impuesto a la subida de precios. Esta decisión política supone un sobrecoste de unos 12.000 millones de euros para los contribuyentes españoles.

Como ha explicado Pilar Cisneros, el hecho de que un trabajador reciba una subida de sueldo para compensar el IPC no implica que disponga de más capacidad económica. Al aumentar el salario nominal, también aumenta la retención de IRPF, lo que se traduce en una mayor carga fiscal. Para evitar esta situación, los expertos señalan la necesidad de deflactar este impuesto al trabajo.

Europa Press Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria

Una corrección técnica anual

Rubén Gimeno, del registro de economistas de asesores fiscales, ha intervenido en el programa para aportar una visión experta. Según Gimeno, la deflactación "tendría que ser una corrección técnica" que el Gobierno aplicase todos los años. Esta medida debería afectar tanto a la tarifa del impuesto en función de la subida de los salarios como a los "mínimos personales y familiares".

Este ajuste fiscal evitaría que los contribuyentes paguen más impuestos por el simple efecto de la inflación. En la práctica, no hacerlo se nota directamente en los bolsillos. Por ejemplo, un sueldo de 25.000 euros anuales acaba pagando a Hacienda unos 250 euros más, cifra que asciende a 300 euros para un salario de 30.000 euros. En el caso de las rentas medias-altas, el sobrecoste puede superar los 2.000 euros, dependiendo también de la comunidad autónoma donde se tribute.

Récord de recaudación fiscal

Todo esto ocurre en un contexto en el que el Estado está batiendo récords de recaudación. Rubén Gimeno ha recordado que la recaudación crece año tras año, con un aumento del 16% el año anterior. El IRPF es el impuesto directo que más recauda, seguido del IVA, cuya recaudación también se dispara porque "la inflación está subiendo y, por tanto, los productos, los consumos suben más".

Cada año estamos recaudando más, este año Hacienda ha recaudado un 16% más" Rubén Gimeno Asesor fiscal

El asesor fiscal ha destacado que parte de este incremento en la recaudación de la renta es consecuencia directa de "la no deflactación de la tarifa". En definitiva, como se ha concluido en el espacio radiofónico, no ajustar el IRPF con la inflación actual funciona como una subida de impuestos encubierta, provocando que el contribuyente pague más sin haber mejorado su poder adquisitivo real.