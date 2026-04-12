"Pedro Sánchez cree que hay más margen de mejorar las relaciones con China que con Estados Unidos, España se ha convertido en un destino de inversión atractivo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emprendido su cuarto viaje a China en cuatro años, una frecuencia que desde Moncloa justifican por la necesidad de diversificar las relaciones comerciales en un momento de tensión geopolítica. Este acercamiento ha sido analizado en el programa 'Mediodía COPE' por Mario Esteban, investigador principal para Asia Oriental del Real Instituto Elcano, quien ha desgranado las luces y sombras de esta estrategia diplomática y económica.

España y el equilibrio con las potencias

Aunque el Ejecutivo ha reiterado la "importancia y la preeminencia de Estados Unidos como aliado fuera de la Unión Europea", especialmente en el marco de la OTAN, el experto considera que la estrategia actual responde a una percepción clara. Según Esteban, "el gobierno actual entiende que en el contexto actual hay más margen de mejorar las relaciones con China que las relaciones con Estados Unidos". Este volantazo de Pedro Sánchez hacia China ha sido objeto de análisis por sus implicaciones.

Esta visión se traduce en lo que el investigador del Real Instituto Elcano califica como una "apuesta decidida por intensificar las relaciones con Pekín". Sin embargo, ha matizado que esto no implica una priorización sobre Washington, ya que la relación con Estados Unidos a nivel económico, comercial y de inversión "es mucho más intensa".

EFE El presidente chino Xi Jinping pulsa un botón para votar durante la sesión de clausura de la Cuarta Sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China.

Inversión frente a déficit comercial

A la hora de analizar los resultados de este cortejo insistente, los datos presentan una doble cara. Por un lado, la balanza comercial no ha mejorado, y España sigue teniendo un abultadísimo déficit comercial con China, que representa "más o menos el 80% del total del déficit comercial que tiene España con todo el mundo", según ha precisado Esteban.

España se ha convertido en un destino de inversión dentro de la Unión Europea mucho más atractivo para China"

Donde sí se ha producido un cambio significativo es en el ámbito de la inversión. A pesar de que hay que ser cautos con las cifras, que a menudo mezclan inversión anunciada con confirmada, el investigador afirma que no hay duda de que "España se ha convertido en un destino de inversión dentro de la Unión Europea mucho más atractivo para China". Con este viaje, Sánchez impulsa la economía para afianzar la alianza con Xi Jinping y evidenciar su antitrumpismo.

Respecto a los campos donde ampliar la relación comercial, Esteban apunta a un problema de asimetría, ya que China está aumentando de manera espectacular su capacidad productiva con políticas muy agresivas de subvención, pero no así su consumo de exportaciones. Aunque España tiene margen de crecimiento en el sector agropecuario, "compensar con eso el déficit comercial tan grande que hay, pues es realmente difícil", ha concluido.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a la ex vicepresidenta primera y la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d)

Los riesgos del gigante asiático

El acercamiento a Pekín no está exento de peligros, especialmente en lo que respecta a la contratación de empresas chinas en sectores estratégicos. El caso de Huawei, calificado por la Comisión Europea como "proveedor de alto riesgo", es un ejemplo de ello, ya que, según ha advertido el experto, "esos proveedores pueden no ser fiables, porque pueden recibir presiones políticas desde Pekín y van a tener que a esas a esas directrices".

Esos proveedores pueden no ser fiables, porque pueden recibir presiones políticas desde Pekín"

Finalmente, sobre la cuestión de los derechos humanos, que a menudo queda en un segundo plano en estos viajes, el investigador plantea un enfoque pragmático. Ante la pregunta de cuál es la alternativa, sugiere que estos temas se suelen tratar "más bien a puerta cerrada", buscando un equilibrio entre la defensa de los valores y la protección de los intereses económicos y de seguridad, ya que hay quienes advierten de que China está utilizando a Pedro Sánchez frente a Estados Unidos y la Unión Europea.