Carlos Herrera analiza la caída de Orbán: "Putin pierde a su gran caballo de Troya en la Unión Europea"

El comunicador Carlos Herrera ha analizado en su monólogo de las 7H en 'Herrera en COPE' el resultado de las elecciones en Hungría, que suponen un cambio significativo en el panorama político europeo. Según Herrera, la derrota de Viktor Orbán significa que "la Rusia de Putin acaba de perder a su gran caballo de Troya en la Unión Europea", ya que el hasta ahora mandatario húngaro no ha puesto en duda el resultado electoral.

El ganador de los comicios es Péter Magyar, a quien Pedro Sánchez ya ha felicitado. Herrera ha señalado la curiosidad de que "todos los progres ibéricos están tocando las palmas" por un político que es "un señor de derechas, que de hecho viene de una escisión del partido de Orbán". El análisis apunta a que Hungría "sigue siendo un país muy conservador" y no ha virado a la izquierda.

Krisztian Elek El ganador de las elecciones en Hungría, Péter Magyar

El cambio, según la reflexión del comunicador, se debe a que la sociedad húngara "se ha cansado de algunas dinámicas del partido de Orbán, demasiado tóxico de puertas hacia adentro". Lo que realmente han votado los ciudadanos es "algo menos de confrontación con la Unión Europea y algo menos de sumisión a Moscú", un movimiento que Herrera ha calificado como "no es poco".

Tensiones en el Estrecho de Ormuz

Otro de los puntos de interés internacional abordados en 'Herrera en COPE' es la nueva vuelta de tuerca en el estrecho de Ormuz, que amenaza la estabilidad energética. Tras el "fracaso anunciado" de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, la "oligarquía yihadista", como la ha definido, "ha vuelto a elegir el arma nuclear".

Herrera ha explicado que, según los iraníes, "el arma nuclear es el alma del régimen y no quieren renunciar a ella", aunque alegan un uso civil para su enriquecimiento de uranio. Ante la falta de acuerdo, Donald Trump ha decretado un bloqueo del estrecho de Ormuz, interceptando a "todo aquel barco que haya pagado un peaje a los iraníes" para así eliminar su principal palanca económica.

Alamy Stock Photo Estrecho de Ormuz

Este bloqueo, ha advertido el comunicador, es "un acto de guerra" y se suma a la incertidumbre sobre el control que Irán tiene de las minas que ha colocado. Con un alto el fuego que dura solo hasta el día 22, existe un plazo de nueve días para intentar prorrogarlo con nuevas negociaciones, siendo el peor escenario "una confrontación naval y un avance en el programa nuclear de Irán".

Reanudación del 'caso mascarillas'

En clave nacional, la actualidad se centra en la reanudación del juicio de la trama de las mascarillas. Esta semana se esperan testimonios clave como el de Patricia Uriz, exmujer de Koldo García; Claudio Rivas, socio de Aldama; y Javier Herrero, exdirector de carreteras señalado por la UCO por la adjudicación irregular de obras públicas.

También comparecerá la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, relacionada por la Guardia Civil con adjudicaciones sospechosas. Para Carlos Herrera, el juicio se centra ahora "en el meollo de la cuestión" y ha destacado el "aroma a financiación irregular del PSOE", concluyendo que "lo peor para el PSOE todavía está por llegar".