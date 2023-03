La realidad del mito de despertar al bebé a las 00:00 horas para darle el biberón y que duerma toda la noche

Los buenos hábitos de sueño se adquieren en la infancia. Todos conocemos casos de niños que no duermen, si no es, o ha sido, el nuestro. No pegar ojo durante la noche nos puede fastidiar mucho más de lo que pensamos, sobre todo, si al día siguiente hay que ir a trabajar. Pues bien, ¿sabes que existe una empresa de enfermeras que enseña a estos niños a dormir? Este viernes en 'La Noche de COPE' hablamos con la coordinadora del equipo de Babysalus, Magdalena Ortiz, para orientarnos en este sentido.

Los médicos contemplan la higiene del sueño como uno de los principales cimientos de nuestra salud. Pero, qué le dices a un padre o madre, al que su hijo le hace pasar las noches en vela. Es muy fácil dar consejos, pero ahí te quiero ver, sentado en la habitación del niño, intentando contener la calma, después de horas sin saber cómo callarle. La buena noticia es que ya existe un equipo que se ha especializado en solucionar este problema que preocupa a muchos hogares españoles.

Porque en este país, según un estudio reciente de Conforama, basado en la investigación de la GFK, los españoles no llegamos a la media, un 45% no descansa bien. Casi la mitad. No hay nada mejor que tu camita, es verdad, a mí también me pasa. El 91%, según este estudio, asegura que lo principal es el colchón. Antes no existían tantas posibilidades, pero ahora, según la rigidez, sí que hay donde elegir. Y casi igual de importante es la almohada, en un 89%. Pero hay otras cuestiones que atender, según Magdalena Ortiz.

El mito

"Básicamente, es un trabajo en equipo con la familia y nosotras. Se basa en un plan de rutina diario y en enseñar a los padres para que los bebés duerman en su cuna y sin ningún tipo de estímulo", explica. De hecho, son estos estímulos los culpables: "Los padres mecen mucho al niño, esto provoca que los bebés se despierten para demandar lo que hace que les haga dormir, que en este caso es el movimiento". De esta manera, recomiendan replantearse muchos métodos que parecían estandarizados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo que hacen desde el proyecto de Magdalena Ortiz es "enseñar a los padres otros estímulos diferentes". "Un niño de seis meses ya tiene el sueño maduro y no debería de cortarlo para alimentarle", explica. Magdalena Ortiz expone "un mito" que ya avisa de que "no funciona": "Muchas familias despiertan al niño a las doce de la noche para darle un biberón y que aguante toda la noche, pero la realidad es que ya le has roto el ciclo de sueño y se va a volver a despertar".