¿Has soñado con esto alguna vez? Esto es lo que significa este sueño universal: "No puedes controlarlo..."

Una de las sensaciones más agobiantes que tenemos a lo largo de nuestra vida es enfrentarnos a un examen. Aunque hayamos estudiado mucho y nos lo sepamos, siempre queda ese pequeño resquicio de duda de "¿responderé bien a la pregunta?, ¿aprobaré?". Yo no sé si a ti te ha pasado, que sueñas que vuelves a la universidad o al instituto porque tienes que hacer un examen y no lo llevas estudiado. Qué angustia ¿verdad? Seguro que tú también te has sentido así alguna vez.

Es que manejar el estrés es difícil, sobre todo cuando piensas que, hagas lo que hagas, vas a fracasar. Sin embargo, hay estudios que confirman que podemos entrenar a nuestro cerebro para manejar las situaciones que nos asustan para no dejarnos ahogar por la presión. Y es que, si aprendemos a tener de aliada a nuestra mente, tenemos ya mucho camino andado. En 'La Noche de COPE' tratamos de entender cómo funciona nuestro cerebro en situaciones de estrés con la ayuda de nuestra psicóloga de cabecera Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere.

Hay que entender que "el estrés se suele confundir con la ansiedad o la angustia". Se producen síntomas muy parecidos: sensación de inquietud, nerviosismo, nos sudan las manos, tenemos taquicardias, mareo, ahogo, inseguridad...", apunta Macu. Pero la realidad es que "en pequeñas dosis", "nos activa y nos pone en alerta para hacer cualquier cosa". "Es una sensación de no estar satisfecho con algo que hemos hecho. En sí mismo no tiene por qué ser malo, pero en altas dosis se ve multiplicado por cinco y no es manejable. Muchas veces nos las generamos nosotros mismos con pensamientos de fracaso", asegura.

¿Qué podemos hacer si entramos en una situación de estrés? Para Macu Gortazar, "lo más importante primero es identificarlo". "La curva de estrés es como todas las emociones. Empezamos a sentirnos de una determinada manera y nos da la voz de alarma. Si no actuamos justo ahí, la emoción va a subir y va a llegar a un momento culmen que puede producir ataques de ansiedad o pánico. Desde ahí se produce la extensión de ese miedo a volver a vivir algo así", asegura la psicóloga de cabecera de 'La Noche'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La sensación de estrés es algo físico. Si yo de repente empiezo a notar que estoy inquieto, que me cuesta dormir... Hagámosle caso a nuestro cuerpo. Eso lo empezamos a engordar con pensamientos y ahí ya es más complicado controlarlo, porque tenemos que reestructurarlos. Si empiezo a sentirme así es preferible decir voy a darme un paseo, voy a darme una ducha caliente... Es decir, bajar las revoluciones de mi cuerpo y si te encuentras mejor, lo más probable es que no engordes tanto con pensamientos", recomienda Macu Gortazar.

El sueño

Tratamos también de encontrar explicación a ese sueño que te traslada a un examen y estás en blanco. "Hay sueños universales y ese es uno de ellos", reconoce la psicóloga de 'La Noche de COPE': "Los sueños siempre tienen que ver con cosas que nos suceden durante el día y no las asimilamos. Muy probablemente están ante la incertidumbre de algo que no puedes controlar". De cara a afrontar un examen y haber tenido esta sensación, Macu Gortazar recomienda que "suena un poco de aquella manera, pero mucho tiene que ver con como nos lo preparemos". "Eso no significa que tengas que echar muchas horas estudiando, sino la seguridad que tengas. Cada uno tiene su clave", señala.