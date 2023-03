La empresa que premia a sus empleados por dormir más y les ha cambiado la vida: "Ojalá todas nos copiaran"

Mira que es importante encontrarse bien. Para todo: para enfocar tu día de trabajo, tu talante ante todos los conflictos que surgen en la jornada, para disfrutar de la buena compañía, de tu familia, hasta de las mascotas. Y si hay algo indispensable para estar al 100% es dormir bien, descansar en las horas de sueño. Se trata de descansar lo suficiente. Puede ser que nuestro sueño se vea interrumpido por nuestros hijos, pero también puede ser porque tenemos un trastorno, o, simplemente, porque nos dan las tantas viendo la tele y no descansamos lo suficiente.

Según la OMS, la Organización Mundial para la Salud, los adultos necesitamos un mínimo de siete u ocho horas de sueño al día. Así que, si tenemos claro lo que requiere nuestro organismo, habrá que esforzarse algo más. Este viernes en 'La Noche de COPE' te tratamos de ayudar a ello. Sobre todo porque según un estudio reciente de Conforama, basado en la investigación de GFK, los españoles no llegamos a la media, un 45% no descansa bien. Casi la mitad de la población, un dato muy duro y que seguramente se note en el mercado laboral.

Yo no sé si eres de esas personas a las que se les pegan las sábanas cuando suena el despertador. ¿Has llegado alguna vez tarde a tu trabajo? ¿Lo haces habitualmente? Hay excusas de todo tipo, pero lo mejor es ser sincero, todos nos hemos dormido alguna vez. En la empresa de Óscar Alcoberro seguramente esto no pase. ¿Por qué? Porque se premia a los empleados que duermen bien, y, por lo tanto, son más productivos. Se trata de la farmacéutica japonesa, Otsuka, con filial en España y así lo hacen.

"Superó cualquier predicción"

"Nosotros lo que queríamos era mejorar dando importancia al sueño, así como concienciamos a la sociedad. Es un proyecto de participación voluntaria (se apuntaron más del 80%). La empresa regala un smartwatch para que cada empleado pudiera medirse y, a partir de esos datos, existía un programa de cambio de hábitos que establecía mecánicas para mejorarlos y si lo hacían, tenían un día más de vacaciones", explica el director de recursos humanos de Otsuka.

Óscar Alcoberro cree que "todos nos esforzamos para conseguir ese día extra", pero que al final ha tenido repercusión en muchos ámbitos. "El 83% mejoramos la calidad y la cantidad de sueño", esgrime. Todo esto redunda en que "el nivel de satisfacción mejoró en un 46%, un 12% en memoria, un 17% en concentración, una reducción de los niveles de estrés en un 23% e incluso una mejora de los niveles de energía de hasta un 30%". "Superó cualquier predicción que podíamos haber hecho", señala.

"Hay una cosa que se llama hiperreactividad, cómo reaccionamos a lo que nos pasa, que he mejorado, estoy más concentrado, gano más partidas al ajedrez, me siento mucho mejor la verdad, ojalá todas las empresas nos copiaran", explica. Para pasar de las cuatro horas que dormía Óscar Alcoberro a siete, hizo estas cosas: "La primera cuestión sería medirlo y ser consciente, intento no mirar pantallas, contestar correos o ver teléfonos como mínimo una hora antes de ir a dormir, y hay un libro que se llama '¿Por qué dormimos?', de Matthew Walker que es realmente para cambiarte la vida".